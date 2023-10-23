Almanya'da kamu yayıncısı ZDF'ye yönelik bomba ihbarı

SON DAKİKA HABERİ: Almanya'da kamu yayıncısı  ZDF'ye yönelik bombalı saldırı tehdidi nedeniyle birçok bina tahliye edildi.

Almanya'da kamu yayıncısı ZDF'ye yönelik bomba ihbarı
Fransa'da çoğalan sahte bomba ihbarlarıyla ilgili 22 soruşturma açıldı

Fransa'da çoğalan sahte bomba ihbarlarıyla ilgili 22 soruşturma açıldı

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Son dakika haberi!  Almanya'da polisin açıklamasında göre, ülkenin kamu yayıncısı Zweites Deutsches Fernsehen'e (ZDF) yapılan bir bombalı saldırı tehdidinin ardından, Mainz kentinde çok sayıda bina boşaltıldı.

Bir polis sözcüsü, Eyalet Kriminal Polis Bürosu uzmanlarının yanı sıra hizmet köpeklerinin de iddia edilen patlayıcıları aramak üzere olay yerine gönderildiğini söyledi.

Çalışanların ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla Lerchenberg bölgesindeki birçok bina tahliye edildi.

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