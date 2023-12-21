Amerika'dan Tayland'a gönderilen bir konteyner içinde kesilmiş bir çift insan bacağı bulundu

Tayland'daki bir geri dönüşüm tesisinde çalışan işçiler, ABD'den gelen bir sevkiyatı açtıklarında bir çift insan bacağı ile karşılaştı.



Tayland polisi, uzuvları bulunan kişinin konteynere konulmadan önce öldürülmüş olabileceği şüphesi ile ABD'li yetkililerle temasa geçti. Tayland polisi yaptığı açıklamada, bulunan kişinin bir cinayet kurbanı olması ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.



Bir işçi kargoyu boşaltmaya başladığında pembe bağcıklı kahverengi bir spor ayakkabının içinden çıkan bir kaval kemiği gördü. Ayaklarında siyah çorap vardı ve dizinden kesilmiş gibi görünüyordu.



Beyaz kemikleri direk zannettiğini söyleyen işçi, kemiklerin bir insana ait olduğunu fark ettiğinde şok geçirdiğini söylüyor.



Olay yerine polis çağrılmasının ardından yapılan aramada leğen kemiğine kadar uzanan, yine siyah çorap giymiş ikinci bir uzuv buldu.

ÖLDÜRÜLDÜKTEN SONRA KARGOLANDI



Polis şefi, "Kalıntıların yerel bir Taylandlı kişiye ait olduğuna inanmıyoruz. Ceset zaten çürümüştü, bu yüzden Tayland'a varmadan önce uzun süre konteynerde kaldığına inanıyoruz." dedi.



Kalıntılar analiz için Bangkok'taki Polis Hastanesi Adli Bilim Enstitüsü'ne gönderildi.



Taylandlı yetkililer, geri dönüşüm firmasının veya kargoyu ABD'den gönderen nakliye şirketinin adını açıklamadı.