Anaokulunda uyuşturucu skandalı: Öğrenciler şuruplarla sakinleştirildi

Halkın artan endişesi üzerine Taipei Şehir Hastanesi, okul öncesi çocuklara sakinleştirici izini kontrol etmek için ücretsiz kan testleri sunmaya başladı.



Beş yaşında bir çocuk babası olan Mike, Şubat ayındaki Ay Yeni Yılı tatili döneminde çocuklarında yoksunluk belirtileri fark ettiklerini söyledi.



"Bazı anne babalar tatilde çocuklarının uyurken sinirli, huzursuz ve çığlık attığını ve hatta bacak kramplarıyla ağladığını gördü" dedi.



ANKSİYETE TEDAVİSİNDE KULLANILIYOR



Tayvanlı bir eczacı yerel basına, nadir de olsa bazı öksürük ve mide-bağırsak ilaçlarının fenobarbital içerdiğini söyledi.



Fenobarbital içeren ilaçlar çoğunlukla epilepsi tedavisinde ve/veya cerrahi anestezi olarak kullanılıyor ve temin edilmesi zor.



Benzodiazepinler, şiddetli anksiyeteyi tedavi etmek için en yaygın olarak kullanılan bir depresan ilaç sınıfı.



Uyuşturucular son derece bağımlılık yapar ve aşırı doz, uyuşukluğa ve nefes darlığına neden olabilir.