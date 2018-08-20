Hac farizasını yapmak üzere yaklaşık 2 milyon hacı adayının bulunduğu Arafat'ta sağanak etkili oldu.



Hac vazifesini yapmak üzere Mekke'nin çeşitli otellerinde konaklayan hacı adaylarının Arafat'a geçişi devam ederken aniden başladı. Yoğun yağış nedeniyle yer yer su birikintileri oluştu.



Hacı adayları güneşten korunmak için yanlarında bulundurdukları şemsiyeleri yağmura karşı kullandı. Yoğun yağışın ardından esen kuvvetli rüzgar, hacı adaylarına zor anlar yaşattı.



Şiddetli rüzgar nedeniyle Arafat'ta çadırların olumsuz etkilenmemesi için elektrikler kesildi.

FIRTINA KABE'NİN ÖRTÜSÜNÜ HAVALANDIRDI



Mekke'de etkili olan fırtına Mescid-i Haram'da yer alan Kabe-i Muazzama'nın örtüsünü havalandırdı. Kabe'yi tavaf eden hacı adayları yaşanan o anları cep telefonu ile görüntüledi.

