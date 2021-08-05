Araştırma: Çevre için plastik şişedeki su, musluk suyundan 3 bin 500 kat daha zararlı

İspanya’nın Barcelona şehrinde yapılan yeni bir çalışmada plastik şişedeki suyun musluktan akan suya göre zararları araştırıldı.



Barcelona Küresel Sağlık Enstitüsü tarafından yapılan araştırmada, plastik şişedeki suyun, çevre için musluktan akan suya göre 3 bin 500 kat daha zararlı olduğu ortaya çıktı.



BÜTÜN SÜREÇLER İNCELENDİ



Araştırmada, yaklaşık yüzde 60'ı şişelenmiş su tüketen yaklaşık 1.35 milyon kişiye ev sahipliği yapan İspanya'nın Barcelona kenti incelendi.



Çalışmada, bir öğenin tüm ömrü boyunca çevresel etkisini tahmin eden “yaşam döngüsü değerlendirmesi” adı verilen formül kullanılırken, ürünün üretim süreci, imalatı, nakliyesi, dağıtımı, kullanımı ve yok olma süreçleri rapor edildi.



HER YIL ORTALAMA 1 HAYVANIN SOYUNU TÜKETİR



Barcelona Küresel Sağlık Enstitüsü araştırmasında, Barcelona'daki herkesin şişelenmiş suya geçmesi durumunda, bütün sürecin 70 milyon eurodan fazlaya mal olacağı ve çevresel nedenlerle her yıl ortalama 1,43 hayvan türünün kaybına yol açacağı tespit edildi.

Araştırmada ayrıca, plastik şişe üretiminde harcanan su miktarının, şişenin taşıyacağı sudan üç kat daha fazla olduğu belirtildi.



EKOSİSTEME DE BİN 400 KAT ZARAR VERİYOR



Sonuç olarak Enstitü, tüm şehrin musluk suyu içmesine kıyasla plastik şişelerin ekosistem üzerinde bin 400 kat, çevreye ise 3 bin 500 kat daha zararlı olduğunu aktardı.

Çalışma ile ilgili konuşan Barcelona Küresel Sağlık Enstitüsü araştırmacısı Cathryn Tonne, "Sonuçlarımız, hem çevresel hem de sağlık etkileri göz önüne alındığında, musluk suyunun şişelenmiş sudan daha iyi bir seçenek olduğunu gösteriyor, çünkü şişelenmiş su daha geniş bir etki yelpazesi yaratıyor" diyor.