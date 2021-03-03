Araştırma: Neandertaller insanlar gibi duyup konuşabiliyordu

İspanya ve ABD'deki bilim insanları tarafından üretilen çalışmaya göre, Neandertallerin de insanlar gibi, sesli iletişim kurdukları ve duyma yeteneğine sahip oldukları ortaya çıktı.



Yayınlanan çalışmaya göre, Neandertallerin geleneksel mağara homurtuları kavramından çok uzakta oldukları, konuşmak için kullandıkları seslerin modern insanlarla benzer bir kapasiteye sahip olduğu, işitme sistemlerinin de bizimki kadar iyi olduğu ve bu frekansları algılamak için "ayarlanmış" kulakları olduğu tespit edildi.



‘ANAHTAR BİR ÇALIŞMA’



İspanya'daki Universidad de Alcalá'da profesör olan ve çalışmanın baş yazarı María de las Mercedes Conde Valverde, "Bu gerçekten anahtar bir çalışma. Benzer işitme yeteneklerinin, özellikle de bant genişliğinin varlığı, Neandertallerin modern insan konuşması kadar karmaşık ve verimli bir iletişim sistemine sahip olduğunu gösteriyor" dedi.



New York'taki Binghamton Üniversitesi'nde evrimsel araştırmalar programının yöneticisi Rolf Quam, "Neandertaller, bizim yapabildiğimiz gibi, belirli frekans aralığındaki tüm sesleri çıkarabilirdi" derken, “Konuşma sesleri çıkarma yeteneklerinde herhangi bir fark yok gibi görünüyor. Dolayısıyla bu sözlerin onlar açısından bir anlamı olsaydı kesinlikle 'merhaba' veya 'tamam' diyebilirlerdi” şeklinde konuştu.



KULAK YAPILARI İNCELENDİ



Fosil kayıtlarını inceleyen bilim insanları işitme sistemini oluşturan kemiklerin günümüze kadar korunabildiğini söylerken, bu nedenle yeni araştırmada, Homo sapiens'e Neandertallere ve Neandertallerin atası olduğu düşünülen eski bir insan türüne ait, fosilleşmiş kulak yapılarının bilgisayarlı tomografiyle taranması sonucunda elde edilen bulgularda Neandertallerin kulak yapılarının ses enerjisinin frekansına ulaşabildiği bildirildi.