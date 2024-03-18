Arjantin halkı, Milei'nin ekonomi politikalarına karşı yeniden sokakta

Arjantin'de halk, aşırı sağcı Devlet Başkanı Javier Milei'nin kemer sıkma politikalarına karşı bir kez daha sokağa çıktı.

Eyleme polis müdahalesi gerçekleşti.

Milei, geçen aralık ayında göreve gelmesinin ardından, ülkenin ekonomik anlamda "zor" bir dönemden geçtiğini belirtmiş ve radikal kararlar alınacağını açıklamıştı.



Kamu harcamalarını ısrarla kısacağını vurgulayan Milei, sosyal destek harcamalarını azaltacağını ve zarar eden kamu kuruluşlarının özelleştirileceğini ifade etmişti.

Milei'ye karşı ilk büyük protesto 21 Aralık 2023'te düzenlenmişti.