Arjantin'de ekonomik kriz: Halk çöpten yemek topluyor

"FİYATLARIN ETKİSİ ÇOK ACIMASIZ"



Hükümeti Aralık ayında pesoyu yüzde 50'nin üzerinde devalüe etti ve bu da enflasyonu daha da artırdı.



Arjantinlilerin sıkıntıyı hissetmesiyle birlikte fiyatlar, dolar bazında da yükselmeye başladı.



Toptancı pazarlarından alışveriş yapmaya çalışan 62 yaşındaki Ines Ambrosini, "Gıda fiyatlarının etkisi çok acımasız. Her şey çok paraya mal oluyor; yiyecekler, meyveler, sebzeler, etler, süt ürünleri. Bu pazarlara gelmek, cüzdanınıza biraz daha iyi bakmanıza yardımcı oluyor" diye konuştu.

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