Arjantin'de ekonomik kriz: Halk çöpten yemek topluyor

Arjantin, aşırı sağcı Javier Milei hükümetinin sert kemer sıkma politikalarıyla üç haneli enflasyonu düşürmeye çalışıyor.
Ülke son yılların en kötü ekonomik krizini yaşıyor ve bu kemer sıkma hamlesi maliyetleri artırarak insanları ekonomik olarak sıkıştırıyor.
Geçen yıl yayınlanan bir rapor, ülkede yoksulluk oranının yüzde 40'tan yüzde 60'a yükseldiğini gösteriyor.
Reuters'a göre ülke vatandaşları, marketlerin ve manavların arkasındaki çöp konteynerlerinden sofralarına götürebilecekleri yiyecek atıklarını topluyor.
YİYECEK BULMA ÇARESİZLİĞİ
Ülkenin defalarca böyle dönemlerden geçtiğini vurgulayan esnaf, ilk kez bu kadar fazla insanın evlerine yemek götürebilmek için çöpleri karıştırdığını ifade etti.
Milei, sosyal yardım programlarını düzene koymaya çalışırken, devlet harcamalarında acı kesintiler, kamu hizmetleri ve ulaşım gibi şeylere yönelik sübvansiyonlar dahil olmak üzere, krizle mücadele etmek için bazı sert önlemler uygulamaya koydu.
"FİYATLARIN ETKİSİ ÇOK ACIMASIZ"
Hükümeti Aralık ayında pesoyu yüzde 50'nin üzerinde devalüe etti ve bu da enflasyonu daha da artırdı.
Arjantinlilerin sıkıntıyı hissetmesiyle birlikte fiyatlar, dolar bazında da yükselmeye başladı.
Toptancı pazarlarından alışveriş yapmaya çalışan 62 yaşındaki Ines Ambrosini, "Gıda fiyatlarının etkisi çok acımasız. Her şey çok paraya mal oluyor; yiyecekler, meyveler, sebzeler, etler, süt ürünleri. Bu pazarlara gelmek, cüzdanınıza biraz daha iyi bakmanıza yardımcı oluyor" diye konuştu.
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