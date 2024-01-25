Arjantin'de binlerce kişi hükümeti protesto etti

Arjantin'de çeşitli sendikaların "ulusal grev" çağrısıyla bir araya gelen binlerce kişi Devlet Başkanı Javier Milei'nin yeni ekonomi politikalarını protesto etti.

Genel İş Konfederasyonunun (CGT) başını çektiği gösteriler, yoğunluklu olarak başkent Buenos Aires'te yapıldı.

Ulusal grev nedeniyle ulaşım, sağlık ve kamu yönetimi hizmetlerinde ciddi aksamaların yaşandığı ve bazı uluslararası uçuşların askıya alındığı belirtildi.



Sendikalar, Milei hükümetinin "yeni ekonomi ve sosyal önlemler" adı altında grev hakkını yok etmeye çalıştığını ve bu kapsamda Kongre'ye gönderdiği torba yasanın reddedilmesinin işçi hakları açısından elzem olduğunu savundu.



Nakliye Sürücüleri Sendikası Başkanı Pablo Moyano, buradaki açıklamasında, Milei hükümetinin yeni ekonomi paketine "kesinlikle" karşı olduklarını belirterek, yasa koyucularından bu pakete karşı çıkmalarını istedi.



Moyano, devlet şirketlerinin "özelleştirilmesine" de karşı olduklarını, böyle bir kararın alınması halinde binlerce kişinin işsiz kalacağını iddia etti.

