Bosna Hersek'te kanton, entite ve ulusal düzeydeki parlamentolar ile Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin belirlendiği seçimlere katılım yüzde 53'te kaldı.



Merkez Seçim Komisyonu (CIK) Başkanı Branko Petric başkent Saraybosna'da düzenlediği basın toplantısında, resmi olmayan sonuçları kamuoyuyla paylaştı.



Oyların yüzde 43,4'ünün sayıldığını aktaran Petric, seçimlerde kayıtlı seçmenlerin yüzde 53,3'ünün sandığa gittiğini açıkladı.



Ülkenin en üst makamı olan Devlet Başkanlığı Konseyi üyeliği yarışına dair ilk sonuçları da aktaran Petric, konseyin Boşnak üyeliği için Demokratik Eylem Partisi (SDA) adayı Şefik Caferoviç'in önde olduğunu söyledi.

Bosna Hersek'te dün yapılan Devlet Başkanlığı Konseyi seçimlerinde oy kullananların oranı yüzde 53'te kaldı.

Petric, Caferoviç'in sayımı tamamlanan oyların yüzde 37,9'unu, Bosna Hersek Sosyal Demokrat Partisi (SDP BiH) adayı Denis Becirovic'in yüzde 33,4'ünü ve Daha İyi Gelecek Birliği (SBB) adayı Fahrudin Radoncic'in de yüzde 12'sini aldığını aktardı.



Konsey'in Hırvat üyeliği için yarışan isimlerden Demokrat Cephe (DF) adayı Zeljko Komsic'in oyların yüzde 49,4'ünü aldığını söyleyen Pertic, Bosna Hersek Hırvat Demokrat Birliği (HDZ BiH) adayı Dragan Covic'in ise sayılan oyların yüzde 38,6'sını aldığını ifade etti.



Ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'ndeki (RS) oylarla seçilen konseyin Sırp üyeliği yarışında ise Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği (SNSD) adayı Milorad Dodik'in yüzde 55,1 ile önde olduğunu belirten Petric, "Zafer Birliği" isimli ittifakın adayı Mladen İvanic'in de oyların yüzde 41,9'unu aldığını sözlerine ekledi.



SIRP ÜYE RUS YANLISI VE AYRILIK TARAFTARI



Bosna Hersek'teki Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliği'nin (SNSD) Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyeliği adayı Milorad Dodik seçimi kazandığını duyurdu.



Halen ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyetinin (RS) başkanlığını yürüten ve sık sık ayrılıkçı söylemleriyle gündeme gelen Sırp politikacı, düzenlediği basın toplantısında, "Zafer Birliği" isimli ittifakın adayı Mladen İvanic ile aralarındaki farkın 70 bin oy olduğunu söyledi.

Bosna Hersek'teki Devlet Başkanlığı Konseyi'nin yeni Sırp üyesi aşırı sağcı ve ayrılıkçı Milorad Dodik oldu. Rus yanlısı Dodik, "Bosna Hersek'te tüm ülkeyi kapsayan bir devlet organı yok" dedi.

Dodik, ellerindeki mevcut sonuçlara göre Devlet Başkanlığı Konseyi'nin yeni Sırp üyesinin kendisi olduğunu ifade ederek, "Konseyin diğer iki üyesinin kim olduğu beni ilgilendirmiyor. Bosna Hersek'te tüm ülkeyi kapsayan bir devlet organı yok. Buna 3 üyeli başkanlık konseyi de dahil" şeklinde konuştu.



Rusya yanlısı tutumu ile bilinen Sırp politikacı, başkanlık konseyinin mevcut Sırp üyesi ve seçimlerdeki rakibi İvanic'in "Batı'nın sözünü dinlediği için cezalandırıldığını" savundu.



KONSEY'İN BOŞNAK ÜYESİ ŞEFİK CAFEROVİÇ OLDU



Bosna Hersek'teki Demokratik Eylem Partisi'nin (SDA) Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyeliği adayı Şefik Caferoviç seçimi kazandığını açıkladı.



Ülkedeki en büyük Boşnak partisi konumundaki SDA'nın adayı Caferoviç başkent Saraybosna'daki parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, seçim zaferini duyurdu.



Sandığa giden herkese teşekkür eden Caferoviç, "Şu anda elimizdeki sonuçlara göre konseyin yeni Boşnak üyesi benim" ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek'teki seçimde Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyesi Şefik Caferoviç oldu.

SDA Genel Başkanı ve Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic de seçimlerde elde ettikleri zaferi "muhteşem" olarak nitelendirerek, "SDA her zamanki gibi en güçlü siyasi parti oldu" dedi.



Caferoviç'in zaferini ilan etmesinin ardından parti genel merkezinde havai fişekli kutlama yapıldı.



KONSEY'İN HIRVAT ÜYESİ KOMSİC OLDU



Bosna Hersek'teki Demokrat Cephe'nin (DF) Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat üyeliği adayı Zeljko Komsic, seçimi kazandığını açıkladı.



Başkent Saraybosna'daki parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Hırvat politikacı, Boşnak, Sırp ve Hırvat üyelerden oluşan Devlet Başkanlığı Konseyi'nin yeni Hırvat üyesi olduğunu söyledi.

Daha önce 8 yıl Devlet Başkanlığı Konseyi üyeliği yapan Hırvat Zeljko Komsic, "Benden endişeniz olmasın" dedi.

Tüm adayları tebrik eden Komsic, "Bana oy veren, vermeyen herkese çok teşekkür ederim. Hepinizin hizmetinde olacağım" dedi.

Daha önce iki dönem (8 yıl) Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Hırvat üyeliği görevinden bulunan Komsic, "Benden endişeniz olmasın. Üstlendiğim bu sorumlulukta yanlış yapmamak için elimden geleni yapacak, güveninizi boşa çıkarmayacağım" ifadelerini kullandı.



Boşnak, Hırvat ve Sırp üyelerden oluşan Devlet Başkanlığı Konseyi üyeliği için 6 Boşnak, 5 Hırvat ve 4 Sırp aday yarışmıştı.