Astana'da bir caddeye Anadolu ismi verildi

"TÜRK-KAZAK BİRLİĞİNİN GÜZEL BİR SEMBOLÜ"

Dün Astana'daki Atatürk Parkı'nda iki ülke arasındaki manevi bağlarda önemli yer tutan Hoca Ahmet Yesevi'nin Anadolu'daki temsilcisi sayılan Yunus Emre'nin anıtının açılışını yaptıklarını belirten Kapucu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümüne yaklaştığımız bu günlerde açılışını yapmakta olduğumuz Anadolu Caddesi'nin de az önce özetlediğimiz Türk-Kazak birlikteliğinin güzel bir sembolü olduğunu düşünüyorum." dedi.



Kapucu, Türkiye'de de büyük Kazak düşünürü Abay Kunanbayulı başta olmak üzere pek çok Kazak aydının adını taşıyan birçok anıt, park ve cadde bulunduğuna işaret ederek, "Bu tür faaliyetler sembolik değerinin ötesinde iki ülkenin tarihi ve kültürel ortak köklerini hatırlamak ve günümüzde de kültürel bağlarını sürdürmek için önem taşımaktadır." diye konuştu.



Astana Vali Yardımcısı Bayken de ülkenin başkentinde bir caddeye "Anadolu" isminin verilmesinin iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesinde önemli adımlardan biri olduğunu ifade etti.



Bayken, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Astana'da bir caddenin "Anadolu" olarak adlandırılması yönünde talimat verdiğini belirterek, "Bugün hepimiz bu caddenin açılışına tanıklık ediyoruz." dedi.