'Auschwitz'in muhasebecisi' Groening, 96 yaşında öldü

Nazi Almanyası'nda görev alan eski SS muhafızı Oskar Groening öldü. 96 yaşında hayatını kaybeden Groening, Polonya'daki Auschwitz toplama kampında muhasabecilik yapmıştı.



Bu nedenle 'Auschwitz'in muhasabecisi' olarak adlandırılan Groening 2015 yılında cinayete ortaklık etmek suçundan dört yıl hapse mahkum edilmişti.



Groening ileri yaşı nedeniyle yaptığı temyiz başvuruları neticesinde hiçbir zaman hapse girmedi. Ancak yıllar sonra Almanya'da eski SS görevlisinin cezalandırılması geniş yankı bulmuştu



Oskar Groening, Polonya'daki Auschwitz kampında 300 bin insanın ölümüne neden olan ölüm makinesinin bir parçası olarak görülüyordu. Groening'in görevi kampa getirilen insanlardan alınan paraların ve değerli eşyaların hesabını tutmaktı.



Almanya'nın Polonya'yı işgalinin ardından inşa edilen Auschwitz kampında yaklaşık 1,1 milyon insan öldürüldü. Holokost olarak adlandırılan katliamın kurbanlarının büyük çoğunluğunu Yahudiler oluşturuyordu. Auschwitz'te öldürülenler arasında eşcinseller, engellileri Polonyalılar ve diğer azınlıklardan insanlar da katledildi.