Avustralya-ASEAN zirvesinde Gazze'de ateşkes çağrısı

GAZZE'DE ATEŞKES ÇAĞRISI



Ortak açıklamada ayrıca Gazze'deki "korkunç" insani duruma ilişkin endişeler yinelendi ve İsrail-Hamas tarafından esir alınan rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.



Açıklamada ayrıca Gazze Şeridi'nde son duruma da yer verilerek, "Gazze'deki insani krizin daha da kötüleşmesine yol açan ve gıda, su ve diğer temel ihtiyaçlara erişimin kısıtlanmasına neden olan tüm sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıları kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.



Bununla birlikte Gazze'deki tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

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