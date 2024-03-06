Avustralya-ASEAN zirvesinde Gazze'de ateşkes çağrısı

Avustralya, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile olan bağlarının 50. yıl dönümünü kutlamak amacıyla Melbourne'da üç gün süren bir zirveye ev sahipliği yaptı.
Avustralya ve ASEAN tarafından yapılan ortak açıklamada, Pekin'in varlığını artırmayı amaçladığı Pasifik'te "kurallara dayalı düzen" kurma çağrısında bulunuldu.
Açıklamada, "Güney Çin Denizi'ni barış, istikrar ve refah denizi olarak görmenin sağlayacağı faydaların farkındayız. Bütün ülkeleri, bölgede barışı, güvenliği ve istikrarı tehlikeye atacak her türlü tek taraflı eylemden kaçınmaya çağırıyoruz" denildi.
GAZZE'DE ATEŞKES ÇAĞRISI
Ortak açıklamada ayrıca Gazze'deki "korkunç" insani duruma ilişkin endişeler yinelendi ve İsrail-Hamas tarafından esir alınan rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.
Açıklamada ayrıca Gazze Şeridi'nde son duruma da yer verilerek, "Gazze'deki insani krizin daha da kötüleşmesine yol açan ve gıda, su ve diğer temel ihtiyaçlara erişimin kısıtlanmasına neden olan tüm sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıları kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Bununla birlikte Gazze'deki tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.
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