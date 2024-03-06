Hamas: Ateşkese varmak için çalışmaya devam edeceğiz

Filistinli örgüt Hamas, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in, Mısır'ın başkenti Kahire'deki son tur ateşkes görüşmelerine katılmamasına rağmen, Gazze'de ateşkese varmak için çalışmaya devam edeceğini bildirdi.

Hamas'tan yapılan açıklamada, "Halkımıza yönelik saldırganlığın kapsamlı bir şekilde durdurulması için gerekli esnekliği gösteriyoruz, ancak işgal, bu anlaşmanın getirdiği haklardan hala kaçıyor" denildi.



Katar ve Mısır'lı arabulucular da önümüzdeki hafta başında başlayacak olan Ramazan'a kadar, Kahire'de, İsrail ile Hamas arasında 40 günlük bir ateşkes sağlamaya çalışıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, dün yaptığı açıklamada, heyetlerin görüşmelerinin üçüncü gününde de bir ilerleme kaydedilememesi üzerine, İsrailli rehinelerin serbest bırakılması karşılığında, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması için masada bulunan anlaşmayı kabul edip etmemenin "Hamas'ın elinde" olduğunu söyledi.



Hamas'a sunulan anlaşmaya göre 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen saldırıda Hamas tarafından ele geçirilen bazı rehineler serbest bırakılacak.

Ayrıca, hastanelerde yetersiz beslenen çocukların tedavi edilmesiyle kıtlığın önüne geçilmesi için Gazze'ye yapılan yardımlar arttırılacak ve Hamas Gazze'de tutulan tüm rehinelerin bir listesini verecekti.