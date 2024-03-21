Avustralya, öğrenci vizesi kurallarını sıkılaştırıyor

"GERÇEK ÖĞRENCİ TESTİ"



Çalışmak için ülkeye gelmek isteyen uluslararası öğrencilere daha fazla baskı uygulamak için yeni bir "gerçek öğrenci testi" uygulamaya konulacak ve kalışlarının uzatılmasının önü kapanacak.



Avustralya'da covid-19 salgını sıkı sınır kontrolleri getirerek yabancı öğrencilerin ve işçilerin yaklaşık iki yıl boyunca ülkeye alınmamasına neden olmuştu.



Daha sonra işletmelerin personel açığını kapatmak için 2022'de yıllık göç sayısı artırıldı.



Ancak yabancı işçi ve öğrencilerin ani akını, zaten sıkı olan kira piyasası üzerindeki baskıyı daha da artırdı.



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Avustralya İstatistik Bürosu tarafından açıklanan veriler, net göçün 30 Eylül 2023'e kadar olan yılda yüzde 60 artış göstererek rekor 548 bin 800'e yükseldiğini gösterdi. Bu rakam, Haziran 2023'te 518 bin kişi olarak ölçülmüştü.



Genel olarak Avustralya'nın nüfusu, geçtiğimiz Eylül ayına kadar geçen yıl içinde yüzde 2,5 artışla (kayıttaki en hızlı artış) 26,8 milyon kişiye ulaştı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin