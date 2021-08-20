Avustralya ve Yeni Zelanda'da yeni corona virüs yasakları

Yeni Zelanda'da hükümet corona virüs yasaklarını uzattı. Ülkenin Başbakanı Jacinda Ardern yasakların 23 Ağustos'ta biteceğini duyurdu.

Ayrıca yasaklar ülkenin tamamını kapsayacak şekilde genişletildi. Nüfusu 5 milyon olan ülkede 11 yeni corona virüs vakası tespit edilince bu karar alındı.

Ardern, " "Hala test yaptırması gereken çok sayıda yakın temaslıyı bekliyoruz. Delta varyantının tam ölçeğini henüz bilmiyoruz. Bütün bunlar bize temkinli olmaya devam etmemiz gerektiğini söylüyor" dedi.

Yeni Zelanda'da bugüne kadar 2 bin 968 covid-19 vakası görülürken, virüse yakalanan 26 kişi hayatını kaybetti.



​​​​​​​Ülkedeki toplam 69 aktif vakadan biri hastanede tedavi görüyor.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern

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Avustralya’nın en büyük kenti Sydney’de, hızla yayılan yeni tip corona virüsle mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma eylül sonuna kadar uzatılırken, geceleri sokağa çıkmaya yasağı getirildi.

Yeni Güney Galler (NSW) Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian, Sydney’de düzenlediği basın toplantısında, son 24 saatte 644 kişiye daha Covid-19 teşhisi konulduğunu, 4 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.



Ayrıca yaklaşık 8 haftadan bu yana yürüklükte olan tam kapanmanın da eylül sonuna kadar uzatılmasına karar verdiklerini dile getiren Berejiklian, yeni kısıtlamaları "son önlemler" olarak nitelendirdi.



Yeni kısıtlamalara göre, vatandaşlara günde bir saat dışarıda egzersiz yapma hakkı verilirken alışveriş ve zorunlu ihtiyaçların karşılanması için 5 kilometre sınırı getirildi. Geçerli nedenlerle dışarı çıkanların egzersiz yaptıkları anlar dışında maske takmaları da zorunlu oldu.



Öte yandan Avustralya genelinde virüsten ölenlerin sayısı 975’e çıktı.

Covid-19'un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana 42 bin 221 kişi virüse yakalandı.



Ülkedeki 9 bin 623 aktif vakadan 84'ü yoğun bakımda olmak üzere 510 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.