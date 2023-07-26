Avustralya'da karaya vuran 50'den fazla balina öldü

Olay, Batı Avustralya'nın Perth eyaletindeki Cheynes Plajı'nda yaşandı.



Batı Avustralya Parklar ve Yaban Hayatı Servisi'nden yapılan açıklamada 51 balinanın karaya vurarak öldüğü belirtilirken, kalan 46 balinanın derin sulara döndürülmesi için gönüllüler ve kuruluşlarla ortak çalışma yürütüldüğü bilgisi verildi.



Pilot balinaların güçlü sosyal bağlara sahip olduğu biliniyor. Denizcilik uzmanlarına göre, bir balinanın güçlükle karşılaşması ve karaya vurması halide diğer pilot balinalar da onu takip ediyor.

İskoçya'da 55 pilot balina karaya vurdu Haberi Görüntüle Avustralya ve komşusu Yeni Zelanda, her iki ada ülkesini çevreleyen derin okyanuslarda yaşayan büyük pilot balina kolonileri nedeniyle toplu balina karaya oturmaları için sıcak noktalar olarak biliniyor.

