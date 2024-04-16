Avustralya'daki kışlada askerin odasında uranyum bulundu

Avustralya Yayın Kurumunun (ABC) haberine göre, Savunma Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.



Açıklamada, Holsworthy Kışlası'nda bulunan "potansiyel tehlikeli" maddenin oradan çıkarıldığı ve maddenin ordunun faaliyetleriyle ilişkili olmadığı vurgulandı.



İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, bir askerin odasına düzenlenen baskında uranyum bulunduğunu kaydetti.



Baskında ele geçirilen "az miktardaki" uranyumun emniyete alındığını belirten kaynaklar, askerin söz konusu maddeyi internet üzerinden satın aldığını açıkladı.