Avustralya’ya giden uçak 14 saat boyunca delik ile uçtu

1 Temmuz günü Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Dubai’den kalkan bir uçakta korku dolu anlar yaşandı.

Emirates hava yollarına ait Airbus A380 tipi uçakta kalkışından kısa bir süre sonra patlama meydana gelirken, uçağın sol tarafında delik açıldı.

Yolcular tarafından bildirilen haberde, Avustralya'ya giden uçakta okyanusun üzerinde gürültülü bir patlama olduğu belirtildi.

Patlamanın ardından uçak görevlileri, Avustralya’daki inişe kadar 14 saat boyunca uçmaya karar verirken, Brisbane'e başarılı bir iniş gerçekleştirdi.

Patlama sesine rağmen yola devam eden pilotlar Avustralya’ya iniş gerçekleştirmesinin ardından Brisbane Havalimanı'ndaki Hava Trafik Kontrolü ile iletişime geçerek kalkışta bir lastiğin patladığından şüphelendiklerini belirtti.

HAVALİMANI GÖREVLİLERİ ŞOK OLDU



Şikayetin ardından kontrole gelen havalimanı görevlileri uçağın sol tarafında delik tespit ederken, şok olduklarını aktardı.



Avustralya basınına konuşan bir yolcu, "Gürültülü bir patlama oldu ve bunu zeminden de hissettim" derken, “Kabin ekibi sakinliğini korudu, yemek servisini durdurdu ve telefonu açıp kanatları, motorları kontrol etti” ifadelerini kullandı.



'UÇUŞ GÖREVLİLERİNİN TAVRI GÜVEN VERİCİYDİ'



Uçağın güvenli bir şekilde 14 saat boyunca başarılı bir şekilde uçarak iniş gerçekleştirdiği vurgulanırken, hiçbir yolcunun yaralanmadığının altı çizildi.



