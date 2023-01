Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine silahlı saldırı: 1 ölü

Azerbaycan'ın İran'da bulunan Tahran Büyükelçiliğine düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.



Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, saldırı Bakü saatiyle 08.30 sıralarında düzenlendi.



Açıklamada, kalaşnikof otomatik silahla ateş açan saldırganın büyükelçiliğin güvenlik amirini öldürdüğü, iki güvenlik görevlisini ise yaraladığı belirtildi.

Saldırı anına dair görüntüler de ortaya çıktı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde bir kişi elinde otomatik silahla, büyükelçilik binasına giriyor ve etrafa ateş açıyor.



Olay sırasında güvenlik görevlilerinin saldırganı engelleme çabaları da kameraya yansıdı.



SALDIRGAN YAKALANDI

İran'daki Tahran Polis Komutanı Hüseyin Rahimi, saldırıyla ilgili bilgi verdi.

Fars Haber Ajansı'na göre Rahimi, "Azerbaycan Büyükelçiliği çalışanlarının elçiliğe girişleri sırasında bir kişi silahlı saldırı düzenledi ve bir kişinin ölümüne, iki kişinin yaralanmasına neden oldu." dedi.

Saldırganın yakalandığını aktaran Rahimi, "Saldırgan iki küçük çocukla binaya giriyor. İlk belirlemelere göre saldırıyı şahsi ve ailevi sorunlar nedeniyle düzenlediği belirlendi." ifadelerini kullandı.



Rahimi, saldırganın kimliği hakkında ise bilgi vermedi.



İran basını; saldırganın İran vatandaşı, eşinin ise Azerbaycan asıllı olduğunu aktarıyor.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, saldırının kişisel nedenlerden dolayı gerçekleştiğini ve saldırganın da ilk ifadesinin bu yönde olduğunu belirtti.



ALİYEV'DEN AÇIKLAMA



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yapılan terör saldırısının bir an önce soruşturulmasını ve teröristlerin cezalandırılmasını isteyerek "Diplomatik misyonlara terör saldırısı kabul edilemez." dedi.



Aliyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



"Bugün Tahran'daki büyükelçiliğimize yapılan terör eylemini şiddetle kınıyorum. Büyükelçilik ve elçilik çalışanlarını korurken şehit olan Üsteğmen Orhan Asgerov'un ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu terör eyleminin bir an önce soruşturulmasını ve teröristlerin cezalandırılmasını talep ediyoruz. Diplomatik misyonlara terör saldırısı kabul edilemez."



BÜYÜKELÇİLİK TAHLİYE EDİLECEK



Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, silahlı saldırıyla ilgili gazetecilere açıklama yaptı.



Saldırıyla ilgili araştırmaların sürdüğünü belirten Hacızade, "Bu hain saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Saldırganın ve azmettiricilerin belirlenmesi için İran hükümetinin gerekli adımların atmasını talep ediyoruz. Her devlet, ülkesindeki büyükelçiliklerin güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Azerbaycan hükümeti, Tahran Büyükelçiliğini kısa sürede tahliye etmeyi planlıyor." diye konuştu.



ÇAVUŞOĞLU: AZERBAYCAN YALNIZ DEĞİLDİR



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.



Bakan Çavuşoğlu, hain saldırıyı en güçlü şekilde kınarken "Can Azerbaycan’ın her daim yanında olduklarını" vurguladı.



Çavuşoğlu, saldırıda hayatını kaybeden büyükelçilik görevlisi için başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.



Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da "Can Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan hain saldırıyı lanetliyorum. Şehit kardeşimize Allah’tan rahmet, yakınları ile Azerbaycan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Azerbaycan, hiçbir zaman yalnız değildir." ifadelerini kullandı.



İRAN'DAN SALDIRIYA KINAMA



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani konuyla ilgili açıklamasında, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine düzenlenen ve bir kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de yaralandığı saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirtti.



Azerbaycan halkına ve hükümetine taziyelerini ileten Kenani, "Siyasi ve güvenlik makamlarının özel talimatıyla bu saldırının boyutları ve saldırganın saiki yüksek öncelik ve hassasiyetle soruşturuluyor." ifadelerini kullandı.



Kenani, "İlgili makam ve kurumların ön araştırmalarının sonucu, bu eylemin arkasında kişisel saiklerin olduğunu gösteriyor." açıklamasında bulundu.



Medyanın olayla ilgili "spekülasyona yol açacak haberler" yayımlamaktan kaçınması gerektiğini ifade eden İranlı Sözcü, daha detaylı bilgilerin soruşturma süreci tamamlandıktan sonra kamuoyuyla paylaşılacağını aktardı.



