Aziz Patrik Günü nedir, ne zaman kutlanır?

Dünyanın dört bir yanının yeşile bürüneceği Aziz Patrick Günü yaklaşıyor.İrlanda kültürüne ait bu geleneksel gün, artık neredeyse her yere kutlansa da, büyük bir İrlandalı topluluğunun yaşadığı şehirlerde daha renkli, daha eğlenceli geçiyor. Peki, Aziz Patrik Günü nedir, ne zaman kutlanır?

Aziz Patrik Günü nedir, ne zaman kutlanır?

Aziz Patrik Günü veya Aziz Paddy'nin Günü, 'nın koruyucu azizlerinden biri olan Aziz Patrik'in (385-461) adına kutlanan Hristiyan festivalidir. Paddy sözcüğü Patrik isminin Galcesi olan Padraig'den türemiştir ve İrlandalılardan bahsederken de kullanılır. Patrik'in öldüğü 17 Mart tarihinde kutlanır. İrlandalıların ulusal günü olan 17 Mart, başta İrlanda ve Kuzey İrlanda olmak üzere ve Montserrat'da Kanada'nın Newfoundland ve Labrador kesimlerinde tatildir. Dünyanın birçok ülkesinde etkinliklerle kutlanan bu gün katolik kilisesi için kutsal bir gündür.

Aziz Patrik Günü nedir, ne zaman kutlanır? - 1

5 GÜN SÜRÜYOR

İrlanda’nın koruyucu azizlerinden biri olarak kabul edilen Aziz Patrick’in ölüm yıldönümü olan 17 Mart’ta, dünyanın birçok şehri yeşile bürünüyor.
rlanda'da bu festivaller 5 gün sürmektedir. Gelmiş geçmiş en büyük festival ise ABD'nin Chicago şehrinde yapılmış ve yaklaşık 2 milyon kişi bu festivale katılmıştır.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...