Aziz Patrik Günü nedir, ne zaman kutlanır?

Aziz Patrik Günü veya Aziz Paddy'nin Günü, İrlanda'nın koruyucu azizlerinden biri olan Aziz Patrik'in (385-461) adına kutlanan Hristiyan festivalidir. Paddy sözcüğü Patrik isminin Galcesi olan Padraig'den türemiştir ve İrlandalılardan bahsederken de kullanılır. Patrik'in öldüğü 17 Mart tarihinde kutlanır. İrlandalıların ulusal günü olan 17 Mart, başta İrlanda ve Kuzey İrlanda olmak üzere ve Montserrat'da Kanada'nın Newfoundland ve Labrador kesimlerinde tatildir. Dünyanın birçok ülkesinde etkinliklerle kutlanan bu gün katolik kilisesi için kutsal bir gündür.

5 GÜN SÜRÜYOR



İrlanda’nın koruyucu azizlerinden biri olarak kabul edilen Aziz Patrick’in ölüm yıldönümü olan 17 Mart’ta, dünyanın birçok şehri yeşile bürünüyor.

rlanda'da bu festivaller 5 gün sürmektedir. Gelmiş geçmiş en büyük festival ise ABD'nin Chicago şehrinde yapılmış ve yaklaşık 2 milyon kişi bu festivale katılmıştır.