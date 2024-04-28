Rusya, "aşırıcılık" iddiasıyla iki gazeteciyi gözaltına aldı

Rusya, gazeteciler Konstantin Gabov ve Sergey Karelin'i, cezaevinde hayatını kaybeden muhalif lider Aleksey Navalni'nin ekibi için videolar hazırlamakla suçlayarak gözaltına aldı. "Aşırıcılık" iddiasıyla yargılanacak olan gazeteciler, en az 2 yıl hapis cezası alabilir.

Rusya, "aşırıcılık" iddiasıyla iki gazeteciyi gözaltına aldı
Dün gözaltına alınan gazeteci Konstantin Gabov

ABD merkezli Associated Press (AP) haber ajansı, bugün bir Rus gazetecinin "aşırıcılık" suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu.

AP için çalışan gazeteci Sergey Karelin'in, cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif Aleksey Navalni'nin ekibi için videolar hazırlamakla suçlandığı bildirildi.

Karelin'in, zaman zaman Reuters haber ajansı için de çalıştığı belirtildi.

, dün de gazeteci Konstantin Gabov'u bu tür iddialarla gözaltına almıştı.

Haklarındaki suçlamaları reddeden Karelin ve Gabov, duruşmalar başlamadan önce en az iki ay süreyle gözaltında tutulacak.

Rus mahkemelerine göre her biri “aşırılık yanlısı bir örgüte katılmak” iddiasıyla en az iki yıl, en fazla altı yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.

Gabov ve Karelin, Navalni'nin Rus yetkililer tarafından yasaklanmış olan Yolsuzlukla Mücadele Vakfı tarafından yönetilen bir YouTube kanalı için materyal hazırlamakla suçlanıyor.

Navalni, şubat ayında Kuzey Kutbu'ndaki bir ceza kolonisinde hayatını kaybetmişti.

Muhalifler, Navalni'nin ölümünden Devlet Başkanı 'i sorumlu tutuyor.

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