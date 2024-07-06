Bakan Fidan: “Alfabe birliğini bir an önce tesis etmeliyiz”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Azerbaycan'ın Şuşa kentinde temaslarını sürdürüyor.

Bakan Fidan, zirve öncesi düzenlenen TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı. Toplantının açılışını ev sahibi Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov yaptı.

Fidan, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

Kardeş Azerbaycan'da tekrar bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Bakan Hakan Fidan, “Şuşa, Azerbaycan'ın 44 gün süren Vatan Savaşı’nda kazandığı şanlı zaferin sembolüdür. Bu zafer için canını feda eden aziz şehitlerimizin hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, muhterem gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

"TDT, BAĞLARIMIZ SAĞLAMLAŞTIRMA FIRSATI SUNUYOR"



Bakan Fidan, "Türk dünyası uluslararası siyasetin ilgi merkezlerinden biri haline gelmiştir. Küresel güç rekabetinin coğrafyamıza sirayet etmesini önlemek için saflarımızı sıkılaştırmalı, imkanlarımızı müşterek refahımız için kullanmalıyız. Bu bilinçle bölgesel sahiplenme ve bölgesel iş birliği müşterek çalışmalarımızın iki temel ilkesini teşkil etmektedir. Dengelerini yitiren, mevcut dünya düzeninde saygın bir platform olarak yükselmekte olan Türk Devletleri Teşkilatı, bağlarımızı daha da sağlamlaştırmak için bizlere önemli fırsatlar sunmakta” dedi.



"BÖLGEMİZDEKİ FIRSATLARI DEĞERLENDİRMELİYİZ"

Fidan, "Eğitim çalışmalarını ve gençlik projelerimizi geliştirmeli, alfabe birliğini bir an önce tesis etmeliyiz. Gündemimizin şu aşamada temelini oluşturan bağlantısallık, enerji, finans, ticaret, savunma sanayi ve yeni teknolojiler gibi alanlarda iş birliğimizi daha ileri taşımak için gerekli ahdi zemini inşa etmeliyiz. Bölgemizde ortaya çıkan fırsatları yine bu anlayış çerçevesinde değerlendirmeliyiz. Değerli kardeşlerim, bizimle gönül ve kader birliği yapmaya hazır, geniş medeniyet coğrafyamız da dahil ülkelere de teşkilat bünyesinde kurumsal ilişkiler geliştirmek amacıyla yeni modeliteler üzerinde çalışmamızda fayda görüyorum. Teşkilatımızın önemli merkezlerde irtibat ofisleri teşkil etmesi ve temas sefaretleri belirlemesinin faydalı olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

"SOYDAŞLARIMIZI KORUMAK TARİHİMİZE SORUMLULUĞUMUZ"



“Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan soydaşlarımızın kimliklerini korumalarına yardımcı olmak tarihimize karşı sorumluluğumuzdur”

Türk kültürünü, kimliğini, bayrağını dalgalandıran ülkeleri TDT’nin gündemine alması gerektiğini ifade eden Fidan, “(Özbekistan) Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev’in fikir babalığını yaptığı ve Bişkek Zirvesi'nde kabul edilmesi planlanan Türk Dünyası Şartı belgesinde bu hususa atıf yapılmış olmasını son derece kıymetli buluyorum. Balkanlarda, Doğu Avrupa'da, Orta Doğu'da, Afganistan'da ve dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan soydaşlarımızın kimliklerini korumalarına yardımcı olmak tarihimize karşı sorumluluğumuzdur. Bu yıl, Türk Dünyası'nın ayrılmaz parçası olan Ahıskalı kardeşlerimizin yaşadıkları acı dolu sürgünün 80. yıl dönümünü idrak edeceğiz. Ahıskalı kardeşlerimizin Gürcistan'daki anavatanlarına geri dönmeleri ve vatandaşlık almalarına ilişkin süreçlerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da takipçisi olacağız. Ahıskalı kardeşlerimize kucak açan, açan TDT ülkelerine ve halklarına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.



BARIŞ ANLAŞMASI TEMENNİSİ

Kasım 2020'de İkinci Karabağ Savaşı’nın sona ermesinden bu yana Güney Kafkasya'da sürdürülebilir barışın sağlanması için tarihi bir fırsatla karşı karşıya olduklarını belirten Fidan, “Bu fırsat sadece bölge ülkeleri için değil, aynı zamanda şu anda kapalı olan bölgesel ulaşım yollarının nihayet açılacak olması nedeniyle Türk dünyası da dahil olmak üzere bölgesel ve küresel güvenlik için önemlidir. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki mevcut müzakere sürecinin en kısa zamanda barış anlaşmasının imzalanmasıyla sonuçlanmasını içtenlikle temenni ediyoruz. Bu bağlamda Azerbaycan'ın anlaşmanın sonuçlandırılmasını yönelik güçlü kararlılığını ve olumlu yaklaşımını özellikle takdir ediyoruz” dedi.