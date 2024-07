Bakan Fidan: “Alfabe birliğini bir an önce tesis etmeliyiz”

KKTC İLE DOĞRUDAN TEMAS



Fidan, "Bazı Batılı ülkelerin Ermenistan'ı açıkça kayıran ve Azerbaycan'ın kaygılarını göz ardı eden dengesi tutumundan memnun değiliz. Türk dünyası olarak bu sürecin başarıyla tamamlanması için kardeş Azerbaycan'a tam destek vermeye devam etmemiz gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum" diye konuştu. Fidan, "Türk dünyasının sorumluluk alması gereken diğer bir meselede Kıbrıs’tır. 2022 yılında TDT gözlemci üye olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile doğrudan temaslar kurulmasına büyük önem atfediyoruz. KKTC'nin TDT'de üst düzeyde ve uygun şekilde temsiline önem veriyoruz. Cumhurbaşkanı Sayın Tatar'ın bugünkü zirveye katılımı, keza değerli meslektaşımız Tahsin Ertuğruloğlu'nun bu toplantı aramızda bulunması son derece önemlidir. KKTC'nin Bişkek Zirvesinde de aynı şekilde temsili için siz kardeşlerimizin desteğine güveniyoruz. Bu doğrultudaki adımları tüm baskılara rağmen atmaktan çekinmeyeceğinize inanıyoruz. Tüm kardeşlerimizi Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarını yeniden elde etmesi için destek vermeye çağırıyoruz. Bu itibarla Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin on yıllardır maruz kaldıkları haksız ve insanlık dışı izolasyonları son vermek üzere KKTC ile ticari ilişkilerimizi artırmaya davet ediyorum. KKTC'de 'Ticaret Ofisi' tesis etmeniz bu yönde önemli bir adım olacaktır” diye konuştu.



"KKTC'YE DESTEKLERİNİZİ BEKLİYORUZ"



TDT’ye üye ülkelerin resmi heyetlerinin ve turistlerinin KKTC'yi ziyaret etmesinin, Kıbrıs Türklerine önemli bir destek sağlayacağını altını çizen Fidan, “Bu çerçevede tam teşekküllü bir uluslararası havalimanı olan Ercan Havalimanı'na doğrudan uçuşları başlatmayı değerlendirmeniz de faydalı olacaktır. Başta Cumhurbaşkanı Sayın Tatar ve Dışişleri Bakanı Sayın Ertuğruloğlu olmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkilileri de ülkenizi temaslar için davet etmenizde bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



UKRAYNA'DA KALICI BARIŞ



Fidan, "Ukrayna'da üçüncü yılına giren savaş, bir süredir vekalet harbine dönüşmüş durumda. Mevcut stratejik manzarada her iki tarafın da daha fazla silahlanma, askeri açıdan daha saldırgan tutum izleme dışında bir önceliği bulunmamaktadır. Türkiye olarak savaşın sonlandırılması için kalıcı barışa dönük çabaların daha geniş bir zemine yayılması gerektiğini düşünüyoruz. Kutuplaşmanın derinleşmesini önleyecek, katılım ve temsil niteliği yüksek, diplomasiyi önceleyen bir barış platformu tesis edilmesi gerekmektedir. Savaşın farklı boyutlarından etkilenen ülkeler olarak tamamlayıcı bir anlayışla hep birlikte bu yönde çalışmalıyız” dedi.



TDT ÜYELERİNE SOYKIRIM DAVASI ÇAĞRISI



Türk dünyasının Gazze'de yaşanan insanlık dramına sırtını dönmemesi gerektiğini belirten Fidan, “İsrail'in 7 Ekim'den beri Filistinli kardeşlerimize yönelik saldırıları uluslararası hukuku her yönüyle ihlal etmektedir. 1 Mayıs'ta Türkiye'nin Güney Afrika İsrail soykırım davasına müdahil olma hakkını kullanmaya karar verdiğini duyurmuştuk. Türk Devletleri Teşkilatının tüm üyelerinin, Uluslararası Adalet Divanı nezdindeki soykırım davasına destek verdiğini görmek isteriz. Filistin meselesine ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesi nezdinde yürütülen süreci de yakından takip ediyoruz. Türk Devletleri Teşkilatının uluslararası arenadaki görünürlüğünün her geçen gün yükselmeye devam edeceğine inancım tamdır. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun” şeklinde konuştu.