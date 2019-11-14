Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezi’ni ziyaret ederek, burada düzenlenen Dil, Tarih ve Kültür Eğitim 2019 Programı'nda Türk vatandaşları, Türk kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplumu temsilcilerine hitap etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;



"Türk-Amerikan ilişkileri son dönemde sancılı bir dönemden geçiyor. Biz Türkiye olarak iki ülke arasındaki stratejik ortaklıkta üzerimize düşeni yapıyoruz. Ortak çıkarlarımız neyi gerektiriyorsa yaptık. ancak ülkemizin güvenliği milletimizin geleceği için hangi adımları atmak gerekiyorsa atmaktan çekinmedik.

İstiklalimiz ve istikbalimiz söz konusu olunca diğer her şey ikinci planda kalır. Vatanımızı ve bağımsızlığımızı korumak noktasında baş veririz ama asla baş eğmeyiz.

Barış Pınarı Harekatı Kürt kardeşlerimize yönelik değik, sadece terör örgütlerine yönelik yapılan bir harekattır.

DEAŞ'la mücadele adı altında kurulan tuzağı çok kısa bir zamanda boşa çıkarttık.



İnşallah iki lider olarak ikili münasebetlerimizi tekrar rayına oturtacağımıza inanıyorum.

ABD'den beklentimiz terör örgütüne verdiği desteği bir an evvel sonlandırmasıdır.



ABD Temsilciler Meclisi'nin aldığı sözde Ermeni Soykırımı kararı bir utanç kaynağıdır. Temsilciler Meclisi'nin düştüğü hataya basiretli davranarak Senato'nun düşmeyeceğine inanıyorum



Alınan kararın tarihi gerçeklerle hiçbir bağı olmadığı aşikardır. Bu karar bizim nazarımızda yok hükmündedir. Bu tür siyasi kararlarla ülkemizi baskı altına alacağını düşünenler yanıldıklarını er ya da geç anlayacaklardır."

