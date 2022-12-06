Başörtü kuralını ihlal edenin banka hesabı kapatılacak

İran Meclisi Rafsancan Milletvekili Hüseyin Celali, zorunlu başörtüsü kuralına uymayan kadınlar hakkında yeni yaptırımların hazırlandığını belirterek, banka hesaplarının kapatılabileceğini söyledi.



"Muniban" haber sitesine konuşan Celali, zorunlu başörtüsü kuralını ihlal eden kadınlar hakkında uygulanacak yeni yaptırımlar hakkında bilgi verdi.



"Ülke genelinde rejim karşıtı gösterilere dönüşen Mahsa Emini eylemleri kapsamında bazı kadınların zorunlu başörtüsü uygulamasına muhalefet etmek amacıyla başlarını açtıklarını" söyleyen Celali, "Gösteriler yatışsın başörtüsü kuralı uygulanmaya devam edecektir" dedi.

"TELEFONLARINA MESAJ GÖNDERİLECEK"



Söz konusu kurala riayet etmeyen kadınların farklı yöntemlerle uyarılmasına yönelik çalışmaların sürdüğüne işaret eden Celali şunları kaydetti:



"Üzerinde çalıştığımız uygulamayla, öncelikle başörtüsü kuralına riayet etmeyen kadınların telefonlarına mesaj gönderilecek, bu da yetmezse ihtar verilecek, üçüncü merhalede banka hesapları kapatılabilir."



CEZALAR ARTACAK

İran Meclisi Kültür Komisyonu Üyesi Celali, dünkü açıklamasında, zorunlu başörtüsü uygulamasıyla ilgili Mecliste çalışmalar yürütüldüğünü ve mevcut yasaya uymayanlar hakkında cezaların artırılacağını duyurmuştu.

"AHLAK POLİSİ KALDIRILDI MI?"

Öte yandan tepkilerin odağındaki "ahlak polisi" birimiyle ilgili tartışmalar da sürüyor. İran Başsavcısı Muntazeri'nin önceki günkü açıklamaları, "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad Devriyeleri'nin kaldırıldığı yorumlarına neden olmuştu. Ancak devlet televizyonu bunu yalanlamıştı. "Resmi olmayan" yeni bir açıklamaya göre İrşad Devriyeleri'nin görevi son buldu.

MAHSA EMİNİ PROTESTOLARI



Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

