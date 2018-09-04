ABD Başkanı Donald Trump İdlib'e yönelik olası bir askeri operasyonun sonuçlarına karşı bölgedeki aktörleri Twitter hesabından paylaştığı şu ifadelerle uyardı:



"Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, İdlib'e pervasızca saldırmamalıdır. Ruslar ve iranlılar bu potansiyel insanlık trajedisinde yer alırlarsa büyük bir insani hata yaparlar. Yüz binlerce insan ölebilir. Bunun olmasına izin vermeyin."



HALEY: KİMYASAL SİLAHLARA HAYIR



İdlib'le ilgili ABD'nin BM Temsilcisi Nikki Haley de Twitter hesabından "Tüm gözler Esad, Rusya ve İran'ın İdlib'deki faaliyetlerinde. Kimyasal silahlara hayır" mesajını paylaştı.



ABD Dışişleri Bakanlığı da Şam yönetiminin İdlib'e yönelik herhangi bir saldırısını, "Suriye savaşının tırmandırılması" olarak gördüğünü açıkladı. İdlib'e yönelik bir kimyasal saldırıya ABD'nin tepki vereceği vurgulandı.



FRANSA: HAREKETE GEÇMEYE HAZIRIZ



Kimyasal silah kullanımına karşı benzer bir uyarı da Fransa'dan geldi. Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı kanıtlanırsa Fransa'nın harekete geçmeye hazır olduğunu açıkladı



ALMANYA: İNSANİ FELAKET ÖNLENMELİ



Suriye'nin İdlib kentinde insani bir felaket yaşanabileceği uyarısında bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da, "İdlib'te insani bir felaketin önlenmesi için her türlü çabayı göstereceğiz" dedi.



İdlib konusu 7 Eylül'de Tahran'da İran, Rusya ve Türkiye liderleri arasında yapılacak zirvede de masaya yatırılacak.



3 MİLYON SİVİL YAŞIYOR



Muhaliflerin son kalesi olan idlib ve çevresinde 3 milyon sivil yaşıyor. Birleşmiş Milletler İdlib'e olası bir harekatın 250 bin ile 700 bin kişiyi yerinden edebileceği uyarısında bulunuyor.

