ABD Başkanı Donald Trump İdlib'e yönelik olası bir askeri operasyonun sonuçlarına karşı bölgedeki aktörleri Twitter hesabından paylaştığı şu ifadelerle uyardı:
"Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, İdlib'e pervasızca saldırmamalıdır. Ruslar ve iranlılar bu potansiyel insanlık trajedisinde yer alırlarsa büyük bir insani hata yaparlar. Yüz binlerce insan ölebilir. Bunun olmasına izin vermeyin."
HALEY: KİMYASAL SİLAHLARA HAYIR
İdlib'le ilgili ABD'nin BM Temsilcisi Nikki Haley de Twitter hesabından "Tüm gözler Esad, Rusya ve İran'ın İdlib'deki faaliyetlerinde. Kimyasal silahlara hayır" mesajını paylaştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı da Şam yönetiminin İdlib'e yönelik herhangi bir saldırısını, "Suriye savaşının tırmandırılması" olarak gördüğünü açıkladı. İdlib'e yönelik bir kimyasal saldırıya ABD'nin tepki vereceği vurgulandı.
FRANSA: HAREKETE GEÇMEYE HAZIRIZ
Kimyasal silah kullanımına karşı benzer bir uyarı da Fransa'dan geldi. Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı kanıtlanırsa Fransa'nın harekete geçmeye hazır olduğunu açıkladı
ALMANYA: İNSANİ FELAKET ÖNLENMELİ
Suriye'nin İdlib kentinde insani bir felaket yaşanabileceği uyarısında bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da, "İdlib'te insani bir felaketin önlenmesi için her türlü çabayı göstereceğiz" dedi.
İdlib konusu 7 Eylül'de Tahran'da İran, Rusya ve Türkiye liderleri arasında yapılacak zirvede de masaya yatırılacak.
3 MİLYON SİVİL YAŞIYOR
Muhaliflerin son kalesi olan idlib ve çevresinde 3 milyon sivil yaşıyor. Birleşmiş Milletler İdlib'e olası bir harekatın 250 bin ile 700 bin kişiyi yerinden edebileceği uyarısında bulunuyor.
Batıdan Esad'a art arda İdlib ve kimyasal silah uyarısı
NTV HaberDünya
İdlib'e olası bir askeri operasyonla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'tan uyarı geldi. Trump Esad yönetimine destek veren Rusya ve İran'ı İdlib'e saldırı sonrası yaşanabilecek insani felaket konusunda uyardı.
ABD Başkanı Donald Trump İdlib'e yönelik olası bir askeri operasyonun sonuçlarına karşı bölgedeki aktörleri Twitter hesabından paylaştığı şu ifadelerle uyardı: