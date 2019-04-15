Anadolu Ajansı'na röportaj veren Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, "Türkiye'nin bağımsızlığı ile ilgili her politika eleştiriliyor. Türkiye'ye saldırmaya başlıyorlar. Demek ki Türkiye ulusal çıkarlarını koruma bakımından doğru bir konumda" ifadelerini kullandı.
"Her ne kadar aynı NATO çatısı altında olsa da Türkiye'nin karşıtları var" diyen Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko S-400'ler konusuna da değindi.
Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, "Türkiye, Rusya'dan gerçekten ihtiyacı olan savunma silahları satın aldı. Bunu başka bir yerden alması imkansızdı" şeklinde konuştu.
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'dan Erdoğan'a övgü
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Ankara'ya yarın resmi ziyarette bulunacak olan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko Batı'nın Türkiye'ye yönelik eleştirilerine tepki gösterdi. Lukaşenko, "Rakipleriniz sizi eleştirmeye başlarsa biliniz ki doğru yapıyorsunuz. Türkiye'nin egemenliğini ve bağımsızlığını savunurken Sayın Erdoğan'ı pek çok konuda destekliyorum" dedi.
Anadolu Ajansı'na röportaj veren Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, "Türkiye'nin bağımsızlığı ile ilgili her politika eleştiriliyor. Türkiye'ye saldırmaya başlıyorlar. Demek ki Türkiye ulusal çıkarlarını koruma bakımından doğru bir konumda" ifadelerini kullandı.