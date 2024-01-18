Belarus ilk kez nükleer silah kullanımına izin verecek

Ruslara ait nükleer silahların Belarus'a yerleştirilmesi NATO müttefiki olan Polonya, Letonya ve Litvanya gibi ülkelere yakınlığı nedeniyle geçtiğimiz yıl tartışmalara yol açmıştı.

Belarus, Avrupa'da tehlike çanlarının çalmasına neden olmasından aylar sonra, askeri doktrinini ilk kez nükleer silah kullanımına izin verecek şekilde değiştirdi.



Belarus Savunma Bakanı Viktor Khrenin, Salı günü ulusal güvenlik konseyi toplantısında askeri doktrindeki değişikliğin kendi nükleer silahlarına sahip olmayan Belarus için “yeni bir sayfa” temsil ettiğini söyledi.



Bakan açıklamasında, “Topraklarımıza yerleştirilen taktik nükleer silahların kullanımına ilişkin Belarus'un görüşlerini açıkça bildiriyoruz. Müttefiklerimize karşı yükümlülüklerimizi açıkça tanımladığımız yeni bir bölüm ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.



Belarus kuvvetlerinin Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşına aktif olarak katıldığına düşünülmüyor ancak ülke neredeyse iki yıldır süren çatışma boyunca Moskova'yı çeşitli şekillerde destekledi.