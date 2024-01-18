Belarus ilk kez nükleer silah kullanımına izin verecek

Ruslara ait nükleer silahların Belarus'a yerleştirilmesi NATO müttefiki olan Polonya, Letonya ve Litvanya gibi ülkelere yakınlığı nedeniyle geçtiğimiz yıl tartışmalara yol açmıştı.
Belarus, Avrupa'da tehlike çanlarının çalmasına neden olmasından aylar sonra, askeri doktrinini ilk kez nükleer silah kullanımına izin verecek şekilde değiştirdi.
Belarus Savunma Bakanı Viktor Khrenin, Salı günü ulusal güvenlik konseyi toplantısında askeri doktrindeki değişikliğin kendi nükleer silahlarına sahip olmayan Belarus için “yeni bir sayfa” temsil ettiğini söyledi.
Bakan açıklamasında, “Topraklarımıza yerleştirilen taktik nükleer silahların kullanımına ilişkin Belarus'un görüşlerini açıkça bildiriyoruz. Müttefiklerimize karşı yükümlülüklerimizi açıkça tanımladığımız yeni bir bölüm ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.
Belarus kuvvetlerinin Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşına aktif olarak katıldığına düşünülmüyor ancak ülke neredeyse iki yıldır süren çatışma boyunca Moskova'yı çeşitli şekillerde destekledi.
SADIK MÜTTEFİK BELARUS
Belarus sınırı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sadece 220 kilometre uzaklıkta. Belarus'a yerleştirilmiş Rus birlikleri, Şubat 2022'de savaşın ilk günlerinde Ukrayna'yı kuzeyden işgal etmişti.
Belarus cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko aralık ayında, ülkede konuşlandırılacak Rus taktik nükleer silahlarının sevkiyatının tamamlandığını doğrulamasıyla Rusya sınırları dışında ilk defa böyle bir yerleştirme yapılmıştı.
Lukaşenko, St. Petersburg'da Moskova liderliğindeki bir toplantıda sevkiyatın ekimde tamamlandığını açıklamıştı.
Rusya, Belarus'a konumlandırılan kısa menzilli ve nispeten düşük etkili nükleer silahların kontrolünü sürdüreceğini söyledi.
Lukaşenko o dönemde gönderilen silahların sayısı veya konuşlanma yerleri hakkında fazla ayrıntı paylaşmadı.
Nükleer silahların kullanımına izin veren doktrin, Belarus'un süper noter parlamentosuna paralel olarak faaliyet gösteren temsili bir organ olan Belarus Halk Meclisi'ne sunulacak.
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