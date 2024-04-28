Lübnan sınırında bir İsrail askeri yaralandı

İsrail medyası, Lübnan'ın güneyinden fırlatılan roketlerin bir İsrail askerini hafif yaralandığını bildirdi.



Haberde, bugün düzinelerce roket mermisinin Lübnan topraklarından geçerek Bar Yohai yerleşimine ve Yukarı Celile bölgesindeki Meron Dağı'nda bulunan hava üssüne doğru fırlatıldığı belirtildi.



Füzelerden bazılarının önlendiği belirtildi.



İsrail ordusu, yaptığı açıklamada savaş uçaklarının “Marun al-Ras bölgesindeki askeri altyapıyı da içeren Hizbullah hedeflerine” saldırılar düzenlediğini söyledi.



İsrail ordusu ayrıca Hizbullah'ın “Güney Lübnan'daki Tayr Harfa ve Yarin kasabalarındaki askeri yapılarına” da saldırdı.



Hizbullah'tan İsrail ordusunun açıklamalarına ilişkin herhangi bir yorum gelmedi.



Lübnan Ulusal Haber Ajansı, İsrail savaş uçaklarının Tayr Harfa ve Al-Dhahira kasabalarının dış mahallelerine saldırarak “mülklere, ekinlere ve evlere ciddi zarar verdiğini” bildirdi.



Haberde İsrail savaş uçaklarının “Marun al-Ras kasabasındaki sivil hedeflere ve evlere saldırdığı” da kaydedildi.



Cumartesi akşamı Hizbullah, savaşçılarının “Meron yerleşimini ve çevresindeki diğer yerleşimleri düzinelerce Katyuşa roketiyle” bombaladığını söyledi.

Hizbullah açıkladı: Lübnan sınırındaki İsrail yerleşim yeri vuruldu Haberi Görüntüle