Belçika'da 10 Mart'tan bu yana ilk kez Covid-19'dan ölüm yaşanmadı

Belçika'da yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı son 24 saatte 74 artarak 62 bin 781'e yükseldi.



Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü'nden (Sciensano) yapılan açıklamada, ülkede Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 9 bin 787'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, son 24 saatte 10 Mart'tan bu yana ilk kez Covid-19 kaynaklı ölüm yaşanmadığı belirtildi. Belçika'da ölü sayısı 12 Nisan'da zirve yaparak bir günde 343 olarak kaydedilmişti.



Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü, Covid-19 vaka sayısının son 24 saatte 74 artarak 62 bin 781'e ulaştığını da duyurdu.



VAKA SAYISINDA ARTIŞ VAR



Son 1 haftada günlük vaka sayısının ortalama 95'e yükseldiğine işaret edilen açıklamada, vaka sayısında geçen haftaya göre yüzde 11'lik artış gözlemlendiği vurgulandı.



BELÇİKA'DA NORMALLEŞME SÜRECİ



Covid-19 salgını nedeniyle 13 Mart'tan bu yana tecrit politikaları uygulanan Belçika'da, 1 Temmuz itibarıyla normalleşme sürecinin 4. aşamasına geçildi.



Buna göre market alışverişlerinin tek kişi olarak 30 dakikada yapılması sınırlaması kalkarken, bir kişi aynı hafta içinde en fazla 15 kişiyle görüşebilecek.



Kafe ve restoranlarda sosyal mesafenin korunması koşuluyla 15 kişi bir araya gelebilecek.



Toplu taşımada ve hastanelerde maske takma şartı devam edecek. Kapalı alanlarda 200, açık alanlarda ise 400 kişilik konser verilebilecek.



Tiyatro, sinema, eğlence parkları, kapalı oyun alanları, yüzme havuzları ve sağlık merkezleri 50 kişiyle sınırlı biçimde faaliyet gösterebilecek. Dini hizmetler, törenler, düğünler ve cenazeler 200 kişiyle yapılabilecek.



Pazar yerlerinde en fazla 50 tezgah kurulmasına yönelik sınırlama uygulanmayacak. Amatör, profesyonel spor faaliyeti ve müsabakaları kapalı alanda 200, açık alanda 400 izleyiciyle gerçekleştirilebilecek.

