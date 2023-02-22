Belçika'da kadın çalışan dişleri nedeniyle ilk iş gününde işten çıkarıldı

ŞİRKET 6 AYLIK BRÜT ÜCRET ÖDEYECEK

35 yaşındaki kadın ayrımcılıkla mücadele kurumu UNIA'ya başvurdu. UNIA, kadının işvereniyle birkaç kez görüşme talep etti ancak bu talepler reddedildi.



Bunun üzerine kadın, işverenine karşı Aalst kentindeki iş mahkemesinde dava açtı. Dava sırasında işveren, kadının iş görüşmesi sırasında hayati bilgileri sakladığını ve agresif tavırlar sergilediğini savundu.



Hakim, işverenin tazminat olarak 6 aylık brüt ücret ödemesine ve bir daha kişilerin görüntüsü, engeli veya hastalıkları nedeniyle ayrımcılık yapmaması gerektiğine hükmetti.