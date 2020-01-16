Berlin Konferansı öncesi BM'den Libya'ya ziyaret

Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ve BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame görüşmede, Libya'daki son durumu ve ateşkes sürecini ele aldı.



BM Libya Özel Temsilcisi Selame Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek Libya Konferansı'nı işaret ederek, "Nihai ateşkesin sağlanacağından umutluyum" ifadelerini kullandı.



Libya Konferansı 19 Ocak'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek.



Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac ve ülkenin doğusunu kontrolü altında tutan Halife Hafter konferansa davet edildi.



Konferansa Türkiye, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin ve İtalya'nin da katılacağı açıklanmıştı.

