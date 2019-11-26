Berlin'deki Kıbrıs görüşmesinde federasyon vurgusu

Rum lider Nikos Anastasiadis, politika değişikliğine giderek Birleşmiş Milletler kararlarında açıkça yer alan ve Türklerin siyasi eşitliğinin güvence altına alındığı federal çözümü reddediyordu. Rum lider bunun yerine gevşek federasyon formüllerini ileri sürüyordu.

Genel Sekreter Berlin’deki Kıbrıs zirvesine yönelik açıklamasında, iki kesimli, iki toplumlu ve BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili tüm kararlarında ortaya konulan federal çözümün aynen geçerli olduğunu vurguladı ve liderlerin de bu konuda mutabık olduklarını açıkladı.

İyi niyet misyonu çerçevesinde Kıbrıs sorununun çözüm çabalarını yürüten Genel Sekreter Antonio Guterres, iki liderin soruna ivedilikle kapsamlı ve kalıcı bir çözüm bulunması konusunda hemfikir olduklarını belirterek, Kıbrıs’taki mevcut durumun sürdürülemeyeceği konusunda da mutabık kaldıklarını açıkladı.

BM, BERLİN'DEKİ KIBRIS GÖRÜŞMESİNİN ARDINDAN 5'Lİ TOPLANTI OLASILIĞINI DEĞERLENDİRECEK



Guterres, liderlerin önceki müzakere süreçlerinde varılan uzlaşmalara da bağlı olduklarını kaydeden Genel Sekreter, son olarak İsviçre’nin Crans Montana kasabasında garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katılımıyla gerçekleşen konferansta sunduğu 6 maddelik çerçeveye bağlılığın da liderler tarafından teyid edildiğini bildirdi.

Genel Sekreter Guterres Türk tarafının dile getirdiği takvime bağlanmış sonuç odaklı müzakerelerin başlayabilmesi için tarafların referans şartlarını belirlemesine yardımcı olmayı sürdüreceğini de açıkladı.



Görüşmenin ardından BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Guterres, Akıncı ve Anastasiades ile gayriresmi ''odaklı ve samimi'' bir görüşme yaptıklarını ifade etti.



İlk fırsatta aşamalı, anlamlı ve sonuç odaklı müzakerelerin başlangıç noktası olacak ''referans şartlarının'' belirlenmesi konusunda çabalarını devam ettirme kararı aldığını söyleyen Guterres, Kıbrıslı liderler, garantör ülkeler ve BM'nin katılımıyla gayriresmi 5'li bir toplantı olasılığını değerlendireceğini ifade etti.



Guterres, söz konusu toplantının bu sefer farklı olması gerektiğini vurguladı.

