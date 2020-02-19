Beyin ameliyatı olurken keman çaldı

53 yaşındaki Dagmar Turner, beyninde 2013 yılından beri yavaş yavaş büyüyen bir tümörle yaşıyordu.

Radyoterapi ile tedavi edilemeyecek boyuta gelen tümör için doktoru ameliyat olmasına karar verdi.

King’s Colloge Hastanesinde yapılan operasyon sırasında Turner, keman çaldı.



Keman virtüözü yolan Dagma Turner 2013 yılında bir konseri sırasında fenalaştı. Beyninde tümör olduğunu öğrendi. Uzun bir süre radyoterapi tedavisi görse de tedavi tümörün büyümesini engelleyemedi.

Beyninin sağ lobunda bulunan tümör, Turner’ın sol elini kontrol eden hassas bir noktada bulunuyordu. Müzik kariyerini riske atacak bir operasyon olduğu için doktorları bu konuda endişeliydi.



Doktoru, Profesör Ashkan’da bu riskli ameliyat için başka bir yol izlemeyi seçti. Ekibiyle beraber iki saat boyunca Turner’ın beyin haritasını çıkardılar.

Daha sonrada Turner’ın, keman çalarken beyninin hangi kısımılarının çalıştığını tespit edebilmeleri için operasyon sırasında ondan keman çalmasını istediler.



Operasyon sırasında yarı uyanık olan Turner, ameliyatı bitene kadar keman çaldı. Londra’da King’s College hastanesinde gerçekleşen başarılı operasyondan sonra Turner eve ailesinin yanına döndü.