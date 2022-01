Biden: Putin Ukrayna'yı işgal edebilir

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini düşündüğünü ancak bunun sonucunun Rusya için "felaket" olacağını açıkladı.



Biden, görevinde 1. yılını tamamlaması münasebetiyle Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında iç ve dış politika başlıklarını değerlendirdi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda daha önce hiç karşılaşmadığı kadar ağır ekonomik sonuçlarla karşılaşacağını belirten Biden, şöyle konuştu:



"Ukrayna'yı işgal edip etmemek Rusya'ya bağlı. Ancak Ukrayna'ya küçük bir müdahale olursa, bunun sonuçları konusunda kavga vermemiz gerekir. Ancak sınıra yığdıkları askerlerin kapasitesi kadar büyük bir işe girişirlerse bu Rusya için felaket olur. Rusya, Ukrayna'yı işgal ederse, ortaklarımız ve müttefiklerimizle Rusya'ya hasar verecek ciddi adımlar atmaya hazırız. Bildiğiniz gibi NATO müttefiklerimize de destek veririz."



"RUSLARIN CAN KAYBI ÇOK OLUR"



Biden, Ukrayna'ya halihazırda 600 milyon dolar değerinde askeri mühimmat gönderdiklerine işaret ederek, "Ukrayna'ya girerse, Rusların can kaybı çok olur" uyarısında bulundu.



Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda, bunun Rusya için kısa, orta ve uzun vadede ciddi sonuçları olacağını belirten Biden, "Rus bankaları dolarla mücadele edemeyecek" dedi.



Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tam anlamıyla bir savaş istemediğine dikkati çekerek, "Rusya, Batı'yı, ABD'yi ve NATO'yu ciddi anlamda test edecek. Bence Ukrayna'ya girecek" görüşünü paylaştı.



"HER ÜLKENİN İSTEDİĞİ ÖRGÜTE KATILMA HAKKI VAR"



Rusya'nın anlaşma şartlarından birinin Ukrayna'nın NATO'ya katılmaması olduğunu vurgulayan Biden, "Her ülkenin istediği örgüte katılma hakkı var. Ancak ben kısa vadede Ukrayna'nın şartları yerine getirip, NATO'ya katılabileceğini sanmıyorum" diye konuştu.



Biden, büyük ülkelerin blöf yapmaması gerektiğini belirterek, "Putin bilgili bir adam, sonuçları hesapladığını düşünüyorum. Bence net kararını henüz vermedi" tahmininde bulundu.



Putin ile başka bir zirve daha yapabileceğini aktaran Biden, "Rusya, Ukrayna'yı işgal ederse, bu dünyada 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en önemli olay olur" dedi.



"AFGANİSTAN'DAN ÇIKMANIN KOLAY BİR YOLU YOKTU"



Afganistan'dan tartışmalı çıkış sürecine yönelik bir soru üzerine Biden, "Afganistan'ın tek bir hükümet altında birleşebileceğini düşünen varsa el kaldırsın. Burası imparatorluklar için tek bir sebep için mezar oldu: Bu ülke birliğe müsait değil" yorumunda bulundu.



ABD'nin Afganistan'da asker tutmasının haftalık maliyetinin 1 milyar dolar olduğunu belirten Biden, burada kalmanın sadece daha fazla Amerikan askerinin ölümü anlamına geleceğini anlattı.



Biden, "20 yılın ardından Afganistan'dan çıkmanın kolay bir yolu yoktu. Ne yaparsanız yapın bu mümkün değildi. Yaptıklarım için özür dilemeyeceğim" diye konuştu.



Afganistan'daki sürecin eski yönetimlerin suçu olduğunu dile getiren Biden, ağustos ayındaki çekilme sürecini savunarak, "Afganistan'dan çıkmasaydık, oraya daha fazla asker göndermek zorunda kalırdık. Taliban'ın bölgeyi ele geçirmesinden dolayı kendimi kötü hissediyor muyum? Evet. Ama dünyada birçok şey oluyor ve biz her sorunu çözemeyiz." görüşünü paylaştı.



"YEMEN'DEKİ SAVAŞI BİTİRMEK ÇOK ZOR OLACAK"



Biden, Yemen'deki savaşın taraflarından İran destekli Husilerin tekrar terör listesine alınıp alınmayacağının sorulması üzerine, "Evet bunu değerlendiriyoruz" yanıtını verdi.



Savaşın bitmesi için ABD'nin herhangi bir adım atıp atmayacağına ilişkin ise Biden, "Yemen'deki savaşı bitirmek çok zor olacak" dedi.



ÇİN VE İRAN POLİTİKALARI



Biden, Çin'e yönelik gümrük vergilerinin kaldırılması için bu ülkenin 1. Faz Ticari Anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğine işaret etti.



İran ile Viyana'da devam eden nükleer müzakerelerde de ilerleme kaydedildiğini aktaran Biden, bu konuda geri adım atmaya niyetli olmadıklarını vurguladı.



"ENFLASYONU KONTROL ALTINA ALMALIYIZ"



Tüm dünyada son 2 yıldır etkisini gösteren Covid-19 ve buna bağlı yansımaların ekonomi üzerinde ciddi baskılar yarattığını vurgulayan Biden, ABD'de son 40 yılın en yüksek enflasyonuna ulaşılmasını özellikle tedarik zincirindeki sorunlar kapsamında salgın koşullarına bağladı.



Biden, yeni yılla birlikte ekonomideki önceliklerinin enflasyonla mücadele olduğuna işaret ederek, "Enflasyonu kontrol altına almalıyız. Yüksek fiyatların kalıcı hale gelmeyeceğinden emin olma görevi Merkez Bankasına düşüyor, bu da tam istihdam ve fiyat istikrarını zorunlu kılıyor" değerlendirmesini yaptı.



Yönetiminin yeni ekonomi planının Kongrede tam destek görmemesine de değinen Biden, özellikle bazı Demokrat senatörlerin bu yasal düzenlemelere tam destek vermemesinden şikayet etti.



"Yeniden Daha İyi Yapalım" sloganıyla dile getirilen ekonomi planının büyük bölümünün Kongreden geçtiğini ve bazı itirazlar olsa da kalan bölümlerinin de geçmesini beklediğini anlatan Biden, Joe Manchin gibi birkaç Demokrat senatörün bazı konularda ikna edilmesi gerektiğini gördüğünü belirtti.



Bir soru üzerine 2024 başkanlık seçimlerine giderken başkan yardımcısı adayının yine Kamala Harris olacağını net ifadelerle dile getiren Biden, Harris'in performansından memnun olduğunu vurguladı.



OY HAKKI DÜZENLEMESİ VE SEÇİMLER



Öte yandan Biden, halen Kongre'de bulunan ancak itirazlar üzerine bir süre askıya alınan oy hakkının kullanımına ilişkin düzenlemeye ilişkin bir soruya yanıt verdi.



Biden, yeni yasa çıkmadan Kongre ve başkanlık seçimlerine gidilmesi durumunda söz konusu seçimlerin adil bir şekilde yapılmasının zor olacağını savundu.



Kongredeki Cumhuriyetçilerle bu konuda fazla görüşme yapmadığını aktaran Biden, tasarıya hayır oyu veren Demokratlarla öncelikli olarak görüştüğünü ve tüm Demokratların tasarıya katılması gerektiğini ifade etti.



İç politikadan ekonomiye ve dış politikaya kadar birçok alanda görevdeki ilk yılında tutamayacağı sözleri verip vermediği sorulan Biden, seçim vaatlerinin yerine getirilebilir vaatler olduğunu ve çoğunu belli ölçüde yerine getirdiğini savundu.



Biden, "Aşırı sözler vermedim. Yaptıklarımıza bakarsanız ciddi bir mesafe katettiğimiz gerçeğini kabul edersiniz. Ancak şu ana kadar yapamadığım bir şey, Cumhuriyetçi dostlarımızın da oyuna katılmasını sağlamak oldu" şeklinde konuştu.



Eski ABD Başkanı Donald Trump'ı ismini vermeden eleştiren Biden, Trump'ın tek başına ABD'deki parti sistemine gözdağı vermeye çalıştığını ve bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti.



"COVID-19 TESTLERİ KONUSUNDA DAHA ÖNCE ADIM ATMALIYDIK"



Biden, salgınla mücadelede çok önemli adımlar attıklarını kaydetti, ancak Covid-19 testleri konusunda daha erken harekete geçmeleri gerektiğini kabul etti. Biden, "Şu anda testleri artırıyoruz. Daha önce adım atmalı mıydık? Evet. Fakat şu anda bunun fazlasını yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

BEYAZ SARAY, "RUSYA'NIN UKRAYNA'YA MÜDAHALESİ" YORUMUNA AÇIKLIK GETİRDİ



Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın "Rusya'nın, Ukrayna'ya küçük bir müdahalesi olursa, bunun sonuçları konusunda kavga vermemiz gerekir" ifadesinin ardından, Rus askerlerin Ukrayna'ya geçmesinin yeni bir işgal anlamına geldiği ve bunun ağır sonuçları olacağı açıklamasını yaptı.



Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden'ın bugün düzenlediği basın toplantısındaki, "Rusya'nın, Ukrayna'ya küçük bir müdahalesi olursa, bunun sonuçları konusunda kavga vermemiz gerekir." değerlendirmesi sonrası, "ABD, Rusya işgaline yeşil ışık mı yakıyor?" yorumlarının ardından açıklama yaptı.



Söz konusu ifadelere açıklık getiren Psaki, "Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e açıkça söylediği gibi, Rusya askeri kuvvetleri Ukrayna sınırını geçerse bu yeni bir işgaldir. Bu duruma da ABD ve müttefikleri tarafından katı, ciddi ve ortak bir cevap verilir" dedi.



Psaki, Rusya'nın siber saldırılar ve paramiliter taktikler dahil geniş bir saldırı kitabı olduğunu ve Biden'ın bunu bildiğini belirterek, "Biden bugün, Rusya'nın saldırganlığının kararlı, iki taraflı ve ortak bir cevapla yanıtlanacağını açıkça söyledi" değerlendirmesinde bulundu.



