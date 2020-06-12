Biden: Trump oy çalmayı deneyecek

ABD'de Demokrat Başkan adayı Biden, ''En büyük endişem bu başkan bu seçimde oy çalmaya çalışacak" açıklamasında bulundu.

Reuters - Anadolu Ajansı 12.06.2020 - 00:27

Biden: Trump oy çalmayı deneyecek

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Demokrat Başkan adayı Joe Biden, ABD Başkanı Donald Trump'a 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde ''oy çalma girişiminde bulunacağı'' suçlaması yöneltti.

Eski Başkan Yardımcısı Biden, katıldığı bir televizyon programında 5 ay sonra yapılacak başkanlık seçimleri hakkında açıklamalarda bulundu.

''En büyük endişem bu başkan bu seçimde oy çalmaya çalışacak.'' değerlendirmesinde bulunan Biden, ''Bu adam, (ön seçimlerde) postayla oy kullanımının hileli olduğunu söylerken bir taraftan da Oval Ofis'te oturduğu masasının ardında postayla oy kullandı.'' dedi.

"KAYBEDİP AYRILMAZSA ASKER ÇIKARIR"

Biden, Trump'ın seçimi kaybetmesine rağmen yenilgiyi kabul etmemesi durumunda ise üst düzey askerlerin onu Beyaz Saray'dan çıkaracağından emin olduğunu söyledi.

BIDEN SEÇMENLE TARTIŞTI

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