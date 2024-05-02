Biden'dan öğrenci protestoları ile ilgili açıklama | "Hukunun üstünlüğünü korumak zorundayız"

Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail karşıtı öğrenci protestoları devam ediyor. Columbia Üniversitesi'nde başlayan gösteriler, birçok üniversiteye yayıldı.

ABD Başkanı Joe Biden ülke genelinde devam eden protestolarla ilgli konuştu. Biden "İfade özgürlüğünün yanı sıra hukunun üstünlüğünü korumak zorundayız" dedi.

"Göstericilerin protesto hakları var ancak kaos yaratmaya hakları yok" diyen ABD Başkanı "Amerika Birleşik Devletleri'nde Yahudi karşıtlığına ya da herhangi bir nefret söylemine yer yok" ifadelerini kullandı.