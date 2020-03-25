Bilim insanları gelecekte olabilecek salgınlar için uyarıyor



National Geographic'in doğa için hazırladığı kampanyaya göre dünyanın ormansızlaştırılması, vahşi hayvanların evcilleştirilmesi, yiyecek ve ilaç olarak kullanılması Covid-19 gibi daha fazla hastalığın oluşmasına neden olacak.



Kampanyadan bir deniz ekoloğu Enric Sala, bulaşıcı hastalıklar ve doğa arasındaki bağlantıyı görmezden gelmememiz gerektiğini söylüyor.



Daily Mail'de yer alan habere göre 2050 yılına gelindiğinde küresel nüfusun 2 milyar artarak 9,7 milyara çıkması bekleniyor ki bu da gıda kaynakları üzerinde baskı yaratacak ve insanları vahşi yaşam alanlarına daha da yakınlaştıracak.



''DÜNYAYI YOK ETMEYE DEVAM EDERSEK HASTALIKLAR ARTACAK''



Bulaşıcı hastalıklarda uzman olan David Queammen, ekosistemimizin birçok farklı vahşi hayvan, bitki, mantar ve bakteri türü içerdiğini söylüyor. Queammen, her birinin içinde de Covid-19'un yaptığı gibi insanlara geçebilecek çok sayıda benzersiz virüs olabileceğini ifade etti.



Queammen, "corona virüsü kontrol altına alabilirsek, bir sonraki salgını şimdiden düşünmeye başlamamız gerek" diyor.



Deniz ekoloğu Sala ise "Dünyayı yok etme uygulamalarımıza devam edersek, gelecekte böyle daha fazla hastalık olacağından kesinlikle eminim" dedi.



Araştırmacılar, gezegeni korumak için çevreye zarar vermek ve bulaşıcı hastalıkların artması arasındaki bağlantı üzerine eğitim verilmesinin yanı sıra dünya çapında yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğunu söylüyorlar.



İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLİYOR

İnsanlardan hayvanlara geçen ve tekrar geri dönebilen hastalıklar, bulaşıcı hastalıkların yüzde on yedisinden fazlasını oluşturuyor ve yılda yedi yüz binden fazla ölüme neden oluyor.

Gezegen Sağlığı Birliğinden (Planetary Health Alliance) doktor Dr. Samuel Myers "Örneğin, Wuhan'daki canlı pazarlarda birbirine ve insanlara yakın olan kafeslerde yaşayan olağanüstü sayıda egzotik hayvan türü vardı. Bir patojen hayvanlardan insanlara geçtikten sonra hava yolculuğu ile dünyaya çok hızlı yayılma kapasitesine sahip" dedi.



Aynı zamanda Myers iklim değişikliğinin ve sıcaklıkların yükselmesinin de hastalıkların kolay yayılmasına olanak sağladığını söyledi.



Sala, çözümün vahşi yerleri sağlam tutmak, vahşi hayvanların avlanmasını yasaklamak ve doğal dünyanın korunmasına yatırım yapmak olduğunu söylüyor. Hükümetler, doğayı koruyan ve vahşi hayvan ticaretini düzenleyen veya yasaklayan politikalar belirlemede kilit role sahip.



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