Bilim insanları yanıtladı: Beethoven neden öldü?

BD'nin en ünlü okullarından Harvard Üniversitesi'nin bilim insanları, asırlık bir saç tutamında yaptıkları inceleme sonucunda Alman besteci Ludwig van Beethoven'ın kurşun zehirlenmesinden öldüğü yönündeki uzun süredir devam eden teoriyi çürüttü. Araştırma sırasında saç tutamlarındaki kurşunun yanı sıra arsenik ve cıva miktarı da ölçüldü.



Daha önce Beethoven'ın kendisini nolduğu doğrulanan iki saç tutamı üzerinde yapılan yeni bir araştırma, bestecinin gerçekten de kurşun zehirlenmesinin etkilerinden muzdarip olduğunu doğruladı; ancak onu öldürmek için yeterli değildi.



Saç telindeki kurşun miktarının, sağlıklı bir kişi için üst sınır kabul edilenden değerden 64 kat fazla olduğu ortaya çıkarıldı. Ayrıca arsenik ve cıva seviyelerinin de yüksek olduğu tespit edildi.

56 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ



Araştırmacılar, 19. yüzyılda kurşundan üretilen kapların kullanıldığına ve bazı tıbbi durumlarda kurşun bazlı tedaviler uygulandığına dikkat çekti. Beethoven'ın saç tutamlarında tespit edilen yüksek miktarlar bununla ilişkili olabilir.



Alman besteci, hepatit B enfeksiyonunun yol açtığı, içki alışkanlıklarının kötüleştirdiği ve genetik risk faktörlerinin tohumladığı karaciğer hastalığına yenik düşerek 56 yaşında yaşamını yitirmişti.