Bilim insanlarından kronik ağrıların beyindeki kaynağını inceleyen çalışma: Hastalara umut olabilir

Bilim insanları, kronik ağrının beyindeki haritasını çıkarmayı başardı.



ABD'nin Kaliforniya Üniversitesi araştırmacıları, yıllardır kronik ağrı çeken dört gönüllünün beynine elektrotlar yerleştirdi.

BEYİN AKTİVİTELERİNİ ORTAYA ÇIKARMAYA YÖNELİK İLK ÇALIŞMA



Deneklerin beyin aktivitesi 6 ay boyunca takip edildi. Toplanan veri, yapay zeka sayesinde kronik ağrı haritasına çevrildi.



Kronik ağrı ile ilişkili beyin aktivitesinin, beyinde duyguların temsil edildiği, karar verme sürecinde etkili olan "Orbitofrontal korteks" bölgesinde yoğunlaştığı belirtiliyor.



Uzmanlar bazı kişilerdeki kronik ağrının 2-3 günlük döngüler halinde tekrarladığını keşfetti..



Türünün ilki olan araştırma Nature Dergisi'nde yayınlandı.



Kronik ağrı haritasının kişiye özel oluştuğuna vurgu yapan bilim insanları, bu sayede gelecekte daha etkili ağrı tedavileri geliştirmeyi hedefliyor.



Araştırma özellikle iletişim sağlamakta zorlanan hastalarda ağrı tedavisinde umut vaad ediyor.



Bilim insanları bulguların sadece dört kişilik çok küçük bir denek grubuyla elde edildiğine dikkat çekerek, araştırmanın genişletilmesi gerektiğini söylüyor.