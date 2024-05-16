Zelenski "durumun zor olduğu" Harkov'a gidiyor

Ukrayna lideri Zelenski, Rus ilerleyişinin sürdüğü Harkov'daki durumu "genel olarak kontrollü olsa da son derece zor" şeklinde tanımladı. Zelenski, Harkov'a gidiyor.

Zelenski "durumun zor olduğu" Harkov'a gidiyor

Harkov'da 'nın ilerleyişi sürüyor.

Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bugün yaptığı açıklamada, ordu ile bir toplantı yaptığını duyurdu.

Zelenski, Harkov'daki durumu "genel olarak kontrollü olsa da son derece zor" şeklinde tanımladı.

Zelenski, Rus saldırısı altındaki Harkov'a doğru yola çıktığını açıkladı.

Ukrayna ordusu bugün yaptığı açıklamada,  “Harkov bölgesindeki durum karmaşık olmaya devam ediyor ancak dinamik bir şekilde gelişiyor. Savunma güçlerimiz durumu kısmen istikrara kavuşturdu. Düşmanın belirli bölge ve yerlerdeki ilerleyişi durduruldu” dedi.

Rusya ise bölgedeki Lyptsi köyünü ele geçirmek için çalıştıklarını bildirdi.

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