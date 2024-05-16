Slovakya'dan partilere Avrupa Parlamentosu seçim kampanyalarını askıya alma çağrısı

Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova, Başbakan Robert Fico'nun uğradığı silahlı saldırının ardından tüm parlamento parti liderlerini ortak toplantıya davet edeceklerini söyledi. Seçilmiş Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ise Avrupa Parlamentosu seçimleri önesi partilere kampanyalarını askıya almaları çağrısında bulundu.

Slovakya'dan partilere Avrupa Parlamentosu seçim kampanyalarını askıya alma çağrısı

Devlet Başkanı Zuzana Caputova, Başbakan Robert Fico'nun uğradığı silahlı saldırının ardından bugün açıklama yaptı.

Reuters'ın bildirdiğine göre "Toplumdaki durumu sakinleştirmeliyiz" diyen Caputova, tüm parlamento parti liderlerini ortak toplantıya davet edeceklerini söyledi.

Seçilmiş Devlet Başkanı Peter Pellegrini de " Parlamentosu seçimleri önesi partilere kampanyalarını askıya almaları veya azaltmaları çağrısında bulunuyorum" diye konuştu.

Dün uğradığı sonrası Başbakan Fico'nun durumu ciddiyetini koruyor.

Slovak polisi tarafından gözaltına alınan saldırgan ise cinayete teşebbüsten suçlanıyor.

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