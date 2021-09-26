BM: Dünya liderlerinden yenilenebilir enerjiye 400 milyar dolar

Birleşmiş Milletler (BM) 76'ncı Genel Kurulu’na paralel olarak düzenlenen "Birleşmiş Milletler Yüksek Düzeyli Enerji Diyaloğu" zirvesinde bir grup ülke lideri ve şirket, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında yenilenebilir ve temiz enerjinin kullanımının yaygınlaştırılması için 400 milyar dolarlık taahhütte bulundu.



Taahhütler gelişmekte olan ülkelerde elektriğe erişim ve enerji verimliliği konusunda yapılacak projeleri içeriyor.



BM'den yapılan açıklamada gelişmekte olan ve gelişmiş 35’ten fazla ülkenin yeni enerji taahhütlerinde bulunduğu belirtildi. TotalEnergies, Schneider Electric ve Google gibi dev şirketlerin de taahhütte bulunanlar arasında yer aldığı belirtiliyor.



Dünyada elektriğe erişimi olmayan bir milyar kişiye güvenilir elektrik erişimi için de yeni ortaklık inisiyatifleri kurulacağı duyuruldu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres iklim krizi ile mücadelede yenilenebilir enerjinin önemine değinerek "Temiz ve yenileneblir enerjiye erişim aslında yaşam ile ölüm arasındaki fark gibi" ifadelerini kullandı.

BM Genel Kurulu'na 193 ülkenin lider ve temsilcileri şahsen ya da online olarak katılıyor. Enerji zirvesi ise Genel Kurul’a paralel düzenlenen zirvelerden biri. Covid-19 aşılarının adil dağıtımı ile ilgili olarak da Genel Kurul'a paralel bir zirve yapılıyor. Genel Kurul Pazartesi gününe kadar devam edecek.

ERDOĞAN'IN MESAJI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da çevrimici olarak düzenlenen enerji diyaloğu toplantısına video mesaj gönderdi.

Erdoğan mesajında "Ülkemiz, uluslararası toplumun sorumluluk sahibi bir üyesi olarak, iklim kriziyle mücadelede ve temiz enerji dönüşümünü sağlamakta üzerine düşeni yapmaya devam edecektir" dedi.



Erdoğan video mesajında "Küresel ısınma ve iklim değişikliği, insanlık tarihindeki en önemli meydan okumaların başında geliyor" diyerek geleneksel enerji kaynaklarının kullanımının azaltılması, yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması ve enerji verimliliğinin artırılması gerektiğini kaydetti.

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