BM: Gazze'de insani yardım sistemi silah olarak kullanılıyor

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Gazze Bölge Ofisi Başkanı Georgios Petropoulos, video konferans yoluyla günlük basın toplantısına bağlanarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.



İsrail'in Gazze'de insani yardımları artırmak için yeni geçiş noktaları açma konusunda isteksiz davrandığına dikkati çeken Petropoulos, yardımların Kerem Şalom sınır kapısına yönlendirildiğini, burada da insani yardım konvoylarının yağmalanma riskinin bulunduğunu dile getirdi.



"YAĞMALAMALAR İSRAİL TARAFINDAN KONTROL EDİLEN BÖLGELERDE GEREKLEŞİYOR"



Petropoulos, "Yağmalamaların çoğu İsrail güçleri tarafından kontrol edilen bölgelerde gerçekleşiyor." dedi.



Hukukun üstünlüğü sağlanmadan sorunların çözülemeyeceğine işaret eden Petropoulos, insani yardım çalışanlarının İsrailli yetkililerden sürekli olarak durumu iyileştirmelerini talep ettiklerini aktardı.



Petropoulos, taleplerinin karşılık bulmadığını belirterek, "İsrailli yetkililer, sunduğumuz her pratik çözümü reddediyor." ifadesini kullandı.



"İNSANİ YARDIM SİSTEMİ SİLAH OLARAK KULLANILIYOR"



İsrail'in Gazze'de sivil polisleri de hedef almaya devam ettiğini dile getiren Petropoulos, aynı zamanda özel sektörün de girişine izin vermediklerini söyledi.



Petropoulos, fiyatların çok arttığını, bu nedenle yardımların çok değerli hale geldiğini belirtti.



"İnsani yardım sistemi silah olarak kullanılıyor. Bu nedenle insanlara ihtiyaçlarının çok küçük bir kısmını ulaştırabiliyoruz." diyen Petropoulos, her gün insani yardım çalışanı olarak korkunç kararlar vermek zorunda kaldıklarını ifade etti.



Petropoulos, İsrail'in BM'nin yüzlerce insani yardım operasyonu talebini reddettiğini belirterek, insani yardım çalışanlarının görevini yerine getirememekle eleştirildiğini söyledi.



Bunun gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Petropoulos, insani yardım çalışanlarının görevini yapmasının engellendiğini bildirdi.



Petropoulos, "İnsanların açlıktan mı yoksa soğuktan mı ölmesine göz yumalım? Daha fazla gıda mı götürelim yoksa gece yağmurdan koruma sağlamak için plastik örtü mü? Hijyen malzemelerini mi azaltayım yoksa yaralılar için ilaç mı götüreyim? İnsanlar artık bıktı. Bunu açık bir şekilde gözlerinden görebilirsiniz." diye konuştu.



"SALDIRIYA UĞRAMAYAN TEK BİR SİVİL ALTYAPI KALMADI"



Kıtlığın da gözlemlendiğini belirten Petropoulos, İsrail ordusunun Gazze'yi güney ve kuzey olarak ikiye böldüğünü, burada bir "koridordan ziyade devasa bir askeri bölge" oluşturulduğunu söyledi.



Petropoulos, saldırıya uğramayan tek bir sivil altyapı kalmadığını, her şeyin dümdüz edildiğini dile getirdi.



Ulaşım sağlayamadıkları Gazze'nin kuzeyinde 30 ila 50 bin kişinin bulunduğunu tahmin ettiklerini belirten Petropoulos, toplu ölümler, sığınak ve hastanelerin bombalandığına ve tüm mahallerinin yok edildiğine ilişkin haberler gördüklerine dikkati çekti.



"DÜNYA GAZZE'YE DESTEK VERMEYE DEVAM ETMELİ"



Petropoulos, "Gazze'deki durum hakkında aktarılan bilgi her gün azalıyor. Bölgede bir insan olarak, Suriye'deki gelişmelerin Gazze'deki durumu gölgelediğinden endişe duyuyor musunuz? Eğer öyleyse, uluslararası toplumun dikkatinin dağılması, Gazze'de halihazırda korkunç olan durumu nasıl etkileyecektir?" sorularını yanıtladı.



BM'nin çok sayıda ihtilaf ve krizle uğraştığına işaret eden Petropoulos, insani yardım ihtiyaçlarının rekabet halinde olduğunu dile getirdi.



Petropoulos, "Dünyanın Gazze'ye destek vermeye devam etmesini sağlamak için ben burada bulunduğum yerden gerekli bilgiyi size aktarmaya devam edeceğime söz veriyorum." ifadesini kullandı.



Gazze'yi diğer insani krizlerden farklı kılan bir durum olduğuna, bunun da insanların Gazze'den çıkmasına izin verilmemesi olduğuna dikkati çeken Petropoulos, Gazze'deki durumu daha iyi anlamak için bu gerçeğin iyi anlaşılması gerektiğini söyledi.



Petropoulos, İsrailli yetkililerin izni olmadan kendisinin bile Gazze'den çıkamadığını belirterek, "Sizler vasıtasıyla dünyanın geri kalanına bilgi iletmeye devam edeceğiz." dedi.