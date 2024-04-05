BM: Hiçbir şey Filistin halkının toplu cezalandırılmasını haklı gösteremez

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yardım erişimini hızlı ve etkili bir şekilde arttırmasını içtenlikle umduğunu belirten Guterres, Filistin bölgesindeki durumu "kesinlikle umutsuz" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'deki insani krizin hafifletilmesi için harekete geçilmemesi halinde, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin koşullara bağlanabileceğini söylemişti.

Bunun ardından İsrail, yardımlar için Gazze'nin kuzeyindeki Erez geçişinin yeniden açılmasını ve İsrail'in güneyindeki Aşdod limanının geçici olarak kullanılmasını onayladı.



Guterres, buna ilişkin yaptığı açıklamada, "Yardım kapıları kapandığında, açlığa giden kapılar açılıyor. Nüfusun yarısından fazlası, 1 milyondan fazla insan, feci bir açlıkla karşı karşıya. Bugün Gazze'de çocuklar yiyecek ve su yokluğundan ölüyor" dedi.



Bunun anlaşılmaz ve tamamen önlenebilir bir durum olduğunu söyleyen BM genel sekreteri, "Hiçbir şey Filistin halkının toplu olarak cezalandırılmasını haklı gösteremez" diye konuştu.