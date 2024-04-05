imsakiye

BM: Hiçbir şey Filistin halkının toplu cezalandırılmasını haklı gösteremez

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "Yardım kapıları kapandığında, açlığa giden kapılar açılıyor. Gazze'de çocuklar yiyecek ve su yokluğundan ölüyor" dedi. Guterres, "Hiçbir şey Filistin halkının toplu olarak cezalandırılmasını haklı gösteremez" diye konuştu.

BM: Hiçbir şey Filistin halkının toplu cezalandırılmasını haklı gösteremez

Genel Sekreteri Antonio Guterres, 'deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'in Şeridi'ne yardım erişimini hızlı ve etkili bir şekilde arttırmasını içtenlikle umduğunu belirten Guterres, Filistin bölgesindeki durumu "kesinlikle umutsuz" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'deki insani krizin hafifletilmesi için harekete geçilmemesi halinde, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin koşullara bağlanabileceğini söylemişti.

Bunun ardından İsrail, yardımlar için Gazze'nin kuzeyindeki Erez geçişinin yeniden açılmasını ve İsrail'in güneyindeki Aşdod limanının geçici olarak kullanılmasını onayladı.

Guterres, buna ilişkin yaptığı açıklamada, "Yardım kapıları kapandığında, açlığa giden kapılar açılıyor. Nüfusun yarısından fazlası, 1 milyondan fazla insan, feci bir açlıkla karşı karşıya. Bugün Gazze'de çocuklar yiyecek ve su yokluğundan ölüyor" dedi.

Bunun anlaşılmaz ve tamamen önlenebilir bir durum olduğunu söyleyen BM genel sekreteri, "Hiçbir şey Filistin halkının toplu olarak cezalandırılmasını haklı gösteremez" diye konuştu.

Blinken: ABD, Gazze'ye girecek yardım kamyonu sayısını inceleyecek

Blinken: ABD, Gazze'ye girecek yardım kamyonu sayısını inceleyecek

Haberi Görüntüle

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...