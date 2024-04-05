Blinken: ABD, Gazze'ye girecek yardım kamyonu sayısını inceleyecek

ABD Dışişleri Bakanı Antonty Blinken, İsrail'in Gazze'ye insani yardım için karadan girişe izin vermesini değerlendirdi.
Blinken, ABD'nin İsrail'in Gazze'ye insani yardım konusunda açıkladığı adımları memnuniyetle karşıladığını söyledi.
Blinken, "Bunlar olumlu gelişmeler ancak asıl test sonuçlardır" dedi.
ABD'li bakan, Washington'ın Gazze'ye girip çıkan kamyon sayısını inceleyeceğini söyledi ve "Tersine dönüp dönmediklerini görmek için olası kıtlık göstergelerine de bakacağız" diye ekledi.
Blinken ayrıca "İsrail'in World Central Kitchen yardım konvoyunu vurmasının sorumluluğunu aldığını görmek istiyoruz" diye konuştu.
ALMANYA: İSRAİL'İN ARTIK BAHANESİ KALMADI
İsrail hükümetinin Filistin topraklarına daha fazla yardım yolu açacağını duyurmasının ardından Almanya da açıklama yaptı.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yardımı geciktirmek için "artık bahanesi kalmadığını" söyledi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Baerbock, "Gazze'deki insanların şimdi her türlü yardım paketine ihtiyacı var. İsrail hükümetinden açıklamalarını hızla hayata geçirmesini bekliyoruz" dedi.
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