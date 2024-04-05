Blinken: ABD, Gazze'ye girecek yardım kamyonu sayısını inceleyecek

ALMANYA: İSRAİL'İN ARTIK BAHANESİ KALMADI

İsrail hükümetinin Filistin topraklarına daha fazla yardım yolu açacağını duyurmasının ardından Almanya da açıklama yaptı.



Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yardımı geciktirmek için "artık bahanesi kalmadığını" söyledi.



Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Baerbock, "Gazze'deki insanların şimdi her türlü yardım paketine ihtiyacı var. İsrail hükümetinden açıklamalarını hızla hayata geçirmesini bekliyoruz" dedi.