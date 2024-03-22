BM: Kuraklıktan en çok kadınlar ve çocuklar etkileniyor

BM'nin son dünya su kalkınma raporuna göre, iklim kriziyle daha da kötüleşen su kaynaklarının yanı sıra dünyanın tatlı su sistemlerinin aşırı kullanımı ve kirlenmesi büyük sorun yaratıyor.



Rapora göre, tatlı su kaynaklarına erişim konusunda sağlam iş birliği, kadınların ve kız çocuklarının yaşamlarının iyileştirilmesinde de rol oynayabilir.



Dünyanın dört bir yanındaki yoksul ve kırsal bölgelerde su taşıma konusunda birincil sorumluluk kadınlar ve kız çocuklarının üzerinde.



BM'nin yıllık su raporunu hazırlayan kuruluşu UNESCO'nun genel müdürü Audrey Azoulay, "Su sıkıntısı arttıkça yerel veya bölgesel çatışma riskleri de artıyor. Unesco'nun mesajı açık: Barışı korumak istiyorsak, yalnızca su kaynaklarını korumak için değil, aynı zamanda bu alanda bölgesel ve küresel işbirliğini geliştirmek için de hızlı hareket etmeliyiz" dedi.



İspanya'da tarihi kuraklık: Hükümet dünyaya çağrıda bulundu Haberi Görüntüle GAZZE'DE TEMİZ SU KAYNAKLARI SİLAH OLARAK KULLANILIYOR



Suya erişim, Gazze'de İsrail ile Hamas arasındaki çatışma sürerken hayati önem teşkil eden bir konu.



Gazze'nin su tedarikinin büyük bir kısmının İsrail'e bağımlı olması nedeniyle İsrail temiz suya erişimi "silah olarak kullanmakla" suçlanıyor.



Gazze'de yüz binlerce çocuk şiddetli açlık ya da kıtlık tehlikesiyle karşı karşıyayken, temiz su eksikliği susuzluğu artırıyor, tıbbi tedavi ve hijyeni aksatıyor.



Rapor, su konusundaki gerilimlerin dünya çapındaki çatışmaları şiddetlendirdiğini ortaya çıkardı.



Ancak Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu'nun başkanı Alvaro Lario'ya göre savaşlarda suyun rolüne sık sık değinilse de barışı sağlamak veya korumak için su üzerinde işbirliği potansiyeline çok az önem veriliyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin