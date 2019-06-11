Birleşmiş Milletler, Suriye'nin İdlib kentinde yeni bir göç ihtimalinin giderek arttığını belirten bir açıklama yaptı.



Açıklama BM Suriye Krizi Bölgesel İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis'ten geldi.

Moumtzis, "İdlib'teki çatışmalar daha da şiddetlenir ve ölenlerin sayısı yükselmeye devam ederse yüz binlerce, hatta 1 veya 2 milyon Suriyeli, Türkiye sınırına doğru yol alabilir" diye konuştu.



Birkaç ay önce çatışmaların kötü sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunduğunu hatırlatan Moumtzis, "İnsanlık için birileri müdahale etmeli" dedi.

HAMA'DA ÇATIŞMALAR ŞİDDETLENİYOR

Öte yandan Suriye ordusunun Hama'da muhaliflerden ele geçirilen bölgelerde hava saldırıları düzenlediği belirtildi. Son 72 saatte iki taraf arasındaki çatışmalarda ağır kayıplar yaşandığı bildirildi.

