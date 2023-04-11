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BM'nin Etiyopya'ya gönderdiği 100 bin kişilik yardım malzemesi çalındı

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nın (WFP) Etiyopya'ya gönderdiği gıda yardımı malzemelerinin çalındığı açıklandı. 100 bin kişiye yetecek olan malzemenin ülkedeki pazarlarda satıldığı belirtildi.

BM'nin Etiyopya'ya gönderdiği 100 bin kişilik yardım malzemesi çalındı
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WFP Direktörü Claude Jibidar, ülkede birlikte çalıştıkları yardım örgütlerine yazdığı mektupta, WFP'nin yardım malzemelerinin pazarlarda satıldığını ifade ederek görevini kötüye kullananların ortaya çıkarılmasını istedi.

Jibidar, bazı pazarlarda büyük ölçekte gıda satışı yapıldığını aktararak bu durumun hem itibar kaybına hem de ihtiyaç sahipleri için daha fazla kaynak ayrılmasına tehdit oluşturduğunu belirtti.

100 BİN KİŞİYE YETECEK ÖLÇÜDEYDİ

WFP Direktörü Jibidar, mektupta bu suistimale karşı acilen eyleme geçilmesi gerektiği ve insani yardım ortaklarının her türlü suistimale ilişkin sahip oldukları bilgi ve verileri paylaşmalarını istedi.

Yardımların Tigray eyaletindeki Sheraro'dan çalındığı ve malzemelerin 100 bin kişiye yetecek ölçüde olduğu ileri sürülüyor.

Tigray ve çevresinde yüz binlerce kişinin yerinden edilmesine yol açan ve geçen yıl sonunda sona eren savaş, bölgede büyük bir insani dramın yaşanmasına neden olmuştu.

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