BM'nin gündemi Gazze hastanelerindeki toplu mezarlar

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Şefi Volker Turk, Gazze hastaneleri ve çevresindeki yıkımdan dolayı "dehşete düştüğünü" söyledi. BM'nin gündemi ise son zamanlarda Nasır ve Şifa gibi Gazze Şeridi'nin en önemli hastanelerinin etrafında bulunan toplu mezarlar.  Geçtiğimiz günlerde Nasır Hastanesi arazisinde 190 kişilik bir toplu mezar bulunmuştu.

BM'nin gündemi Gazze hastanelerindeki toplu mezarlar

Birleşmiş Millet İnsan Hakları Ofisi Şefi Volker Türk, 'deki hasteneler ve çevrelerinde bulunan toplu mezarlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Turk, Gazze'deki Nasır ve Şifa Hastaneleri etrafında toplu mezarlar bildiren raporlar hakkında konuştu.

Bir sözcü aracılığıyla BM brifinginde konuşan Turk, 'in son günlerde Gazze'ye düzenlediği saldırıları kınadı ve saldırıların çoğunlukla kadın ve çocukları öldürdüğünü söyledi.

Ayrıca Refah'a yönelik geniş çaplı bir saldırıya karşı uyarıda bulunarak bunun "daha fazla vahşet suçlarına" yol açabileceğini söyledi.

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NASIR HASTANESİ'NDE 190 KİŞİLİK TOPLU MEZAR

Geçtiğimiz günlerde Nasır Hastanesi  arazisinde bulunan toplu mezardan İsrail askerlerince öldürülen çeşitli yaş gruplarından 190 kişinin cenazesi çıkartıldı.

İsrail ordusunun Nasır Hastanesi'ne düzenlediği baskın sırasında öldürdüğü Filistinlileri iş makineleriyle açılan toplu mezarlara gömdüğü aktarıldı. 

Sağlık yetkililerine göre kentte yaklaşık 500 kişi ise hala kayıp.

Hamas'ın, toplu mezarın bulunmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Özellikle hastane bahçelerinde bulunan toplu mezarlar, işgalci siyonist ordunun işlediği suç ve vahşetin boyutunu yeniden gözler önüne serdi" ifadelerine yer verildi.

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